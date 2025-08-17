Kerekdomb ünneplés Tállyán

Idén már tizedik alkalommal rendezik meg a Kerekdomb Fesztivált szeptember 19. és 21. között a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tállyán, ahol a könnyűzenén túl színházi programok, irodalmi események és aktív pihenés is várja az érdeklődőket - közölték a szervezők az MTI-vel.
Mint írták, a Vincellér Ház Nagyszínpadán kapnak helyet a magyar zenei élet olyan képviselői, mint az Elefánt, a Analog Balaton, Szabó Balázs Bandája, a Péterfy Bori & Love Band és a 30y. A zenei programok után a helyszín színházi díszletbe öltözik, ott Ábel Anita és Szabó Simon szereplésével a Házastársas című darabot láthatja a közönség.
A Palota Borházban többek között fellép majd Sisi, Lil Frakk, a Duckshell, a Fiúk és a Vecsei H. Miklós által életre hívott QJÚB is, de a Hangfoglaló Program felfedezettjei közül a Kisbetűs Ünnepnapok, Cibi és a WXLFESS műsorát is itt láthatja a fesztiválközönség. A Szűcs Pincészetben Áron András lép majd fel, akit a Jazzbois, Sena Dagadub, a Swim Swim Naked, a Palo Canto, a Kale Lulugyi, Gently Da Spittah' és a szlovák Jóvilágvan koncertje előz meg.
Aki nyugodtabb hangulatra váltana, bármikor betérhet a Bagolyvárba, ahol a Libido, Beretka Ádám, Hegedűs Józsi, az egy5egy és Géem "bensőséges hangulatú előadását csípheti el". Hasonló atmoszférában vár mindenkit a Nyerges Udvar is, ahol Kemény Zsófi Szirtes Edinával zenél, továbbá itt lép fel haidubianka, Villő és a Hűvös, valamint a Myrstus Akusztik és a Nosnach! is - közölték.
A szervezők a zene mellett több kulturális programmal készülnek a fesztiválközönségnek, a Mailloth-kastély termeiben például a jótékonysági borkóstolótól a Malter Vándor Filmfesztivál filmjein át rengeteg program kap helyet. Többek között lesz szlovák-magyar kiállítás, beszélgetés a Z generáció kultúrafogyasztásáról, valamint Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét is levetítik, melyet szintén egy eszmecsere követ.
A kastély második emeletén digitális művészeti kiállítás is látható lesz, ezen felül itt három napon keresztül a digitális térről és a mesterséges intelligenciáról folyik majd diskurzus. A helyszín a legkisebbek időtöltéséről is gondoskodik, árnyjáték, ringató és színházi előadás is várja őket.
Az Alkotóházban több mesterség is bemutatkozik, a Tokaj Art Wine Barka Galériában pedig - amellett, hogy a Semmi és végtelen című kiállítás otthona - zenés irodalmi programokkal várják a közönséget. Csemer Boglárka Boggie, Kemény Zsófi és Juhász Anna közös műsorral érkezik erre a színpadra, Ávéd János és Vecsei H. Miklós közösen Visky András Kitelepítés című művét dolgozzák fel, míg Oroszlán Szonja és Hajdu Steve Dalversek előadásával igyekszik elnyerni a nézők szívét - fogalmaztak a szervezők.
A felsorolt helyszínek mellett a település több pontja is becsatlakozik a rendezvénybe, hiszen - mint írták - Tállya teljes területe fesztiválhelyszínné változik az év ezen időszakában. Az Evangélikus Templomban komolyzenei koncertek kapnak helyet, a Közösségi Ház pedig színházzá alakul, ahol a szlovák Trepp Színház Szebb, mint Ilona című darabja, Háy János műsora és az RS9 Színház előadásában Nick Hornby Cicikrisztus című darabja lesz látható.
A Kerekdomb Fesztiválon a gasztronómia és a borok is hangsúlyos szerepet kapnak, képviselteti magát többek között a Dévabor, a T3 Borászat, a Somszög Birtok, a Rózsa Pincészet, a Dudovics Pincészet, a Próbakert Lakásétterem és a Lindengarten Gasztro Porta is. A fesztiválra szóló bérletek és napijegyek már elérhetők a rendezvény honlapján.
