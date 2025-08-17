Premier League - A Liverpoolban két magyar kezdőként a szezonnyitón

A címvédő Liverpool hazai pályán 4-2-re nyert a Bournemouth ellen az angol labdarúgó-bajnokság péntek esti szezonnyitóján.
A hazaiaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget, Pécsi Ármin nem volt kerettag. A nagy fölényben futballozó hazaiak a 37. percben az egyik új nyári igazolás, Hugo Ekitiké révén kerültek előnybe. A francia csatár a Crystal Palace elleni angol Szuperkupa-mérkőzésen is eredményes volt.
A fordulást követően gyorsan növelte előnyét a Liverpool, Cody Gakpo talált a kapuba, ekkor úgy tűnt, magabiztosan diadalmaskodik majd a bajnok.
Érkezett azonban Antoine Semenyo, akit az első félidőben rasszista inzultus ért a lelátóról - a játékvezető meg is állította pár percre emiatt a meccset -, s a ghánai támadó 12 percen belül két gólt szerezve egyenlített.
A Liverpool a hajrában rohamozott a győzelemért, és sikerrel is járt, a csereként pályára lépő Federico Chiesa a 88. percben juttatta ismét előnyhöz csapatát, a végeredményt pedig Mohamed Szalah állította be a 94. percben. Az előző szezon gólkirálya pályafutása 12. találatát szerezte a Bournemouth ellen, a Premier League nyitófordulóiban pedig tizedszer volt eredményes, ezzel saját rekordját növelte.
Szoboszlai Dominik végigjátszotta az összecsapást, Kerkez Milos volt csapata ellen a 43. percben sárga lapot kapott, a 60. percben pedig lecserélték.
Premier League, 1. forduló:
FC Liverpool-Bournemouth 4-2 (1-0)
