Pénztárcabarát iskolakezdés

2025. augusztus 22. 09:07

Az egészség- és önsegélyező pénztárak is mérsékelhetik idén a családok iskolakezdési kiadásait a rajtuk keresztül megvásárolható digitális taneszközök révén. Egy jogszabálymódosítás nyomán ezek már nem csak fél évvel korábbi, de friss pénztári befizetésekkel is elérhetők, a frissen nyitandó bankszámlák pedig akár húsz-negyvenezer forintos segítséget jelenthetnek a diákoknak. A Magyar Nemzeti Bank az új tanév kezdete előtt a Pénztárcabarát iskolakezdés honlapján elérhető edukációs anyagokkal a tudatos pénzügyi döntések fontosságára hívja fel a figyelmet a Gondolához elküldött jelentésében.

Egy nyár eleji törvénymódosítás révén a több mint 1,2 millió hazai egészség- és önsegélyező pénztári tag gyerekei digitális taneszközeinek (pl. hordozható vagy asztali számítógép és tartozékai, monitor, nyomtató/másoló, szkenner, kivéve mobiltelefon) vásárlására is fordíthatja pénztári megtakarításait az őszi beiskolázáskor, ez évben gyermekenként maximum 290 800 forint értékben – olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénztárcabarát iskolakezdés honlapján.

Az akár kisebb összegű, de rendszeres befizetések révén a pénztártagok megtakarításaikat beiskolázási támogatásra is felhasználhatják. A szolgáltatás az óvodásoktól egészen a 25 év alatti, felsőoktatási tanulmányaikat folytató diákokig teszi lehetővé a ruházat, taneszközök, tankönyvek megvételét vagy akár a felsőoktatási tandíj, kollégiumi, albérleti költségek kifizetését. A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető: megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki. További könnyítés, hogy már nem kell 180 napot várni a pénztári kifizetéssel az egyéni és munkáltatói befizetések jóváírásától számítva, azok azonnal felhasználhatók. A pénztári kifizetéshez igazolni kell a családi pótlékra való jogosultságot, és hogy a gyermek látogatja a tanintézményt.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak tagjai befizetéseik, munkáltatói hozzájárulásaik után emellett 20 százalékos, maximum évi 150 ezer forintnyi adó-visszatérítést is kaphatnak, amit pénztári számlájukra küldenek.

A beiskolázás anyagi terheit csökkentheti az is, ha általános vagy középiskolás gyermek részére történő számlanyitást tervezünk. Több hitelintézet 20-40 ezer forintot jóváír a velük újonnan szerződők bankszámláján, illetve a vásárlások után akár több tízezer forintos jóváírásra is sor kerülhet. Ez utóbbi vásárlási feltétel akár az iskolaszerek megvásárlása révén is teljesíthető. Ezek az akciók ugyanakkor olykor feltételekhez kötöttek (pl. hűségidő) és hosszabb távú anyagi elkötelezettséget is jelenthetnek. A megfelelő (legtöbb szolgáltatását tekintve ingyenes) junior vagy egyéb bankszámla megtalálásához nyújt segítséget az MNB – valamennyi piaci ajánlatot ingyenesen összehasonlító – Bankszámlaválasztó programja és Pénzügyi Navigátor füzete.

Az iskolakezdés kapcsán az érintett családok számára a szükséges költségek számbavételéhez jelentős segítséget nyújthat az MNB háztartási költségvetési kalkulátorának alkalmazása Az MNB honlapján hasznos tanácsok érhetők el a kiadástervezésről, illetve a digitális kockázatokról. Érdemes lehet szükség esetén tanulmányozni az MNB Hitelfelvétel tudatosan kiadványát, illetve Hitel- és lízingválasztó program segítségét is igénybe venni. A felsőoktatási hallgatók által igénybe vehető, kedvező Diákhitel feltételeiről is érdemes tájékozódni. Az iskolakezdési pénzügyi kérdések megválaszolásához a vármegyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodákban, illetve az MNB Ügyfélszolgálatán is kapható segítség.

Magyar Nemzeti Bank

gondola