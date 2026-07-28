A Fidesz-KDNP közleménye Semjén Zsolt megrágalmazásáról

Szerző: NKT

2026. július 28. 09:04

A Bangó Sándor honlapján ma megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően

megrágalmazták.

Hányatott életútját tekintve Bangó Sándor is áldozat, de ez

nem menti fel az általa elkövetett bűncselekmény alól,

ahogy számos más általa elkövetett bűncselekmény alól sem mentette fel. A legsúlyosabb

felelősség azonban politikai kihasználóit, felbujtóit terheli.

A Bangó Sándor honlapján megjelent állítás hazugság, képtelen hazugság.

Természetesen a büntetőjogi lépéseket haladéktalanul megtesszük.

Kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

