Szalonna polgármestere rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze
A kassai városházától kapott tájékoztatás szerint a felföldi város nem folytat olyan programot, amely a város szociálisan hátrányos helyzetű lakóinak más - így
magyarországi - településekre történő áttelepítésére
irányulna - erről Balogh Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település független polgármestere tájékoztatta az MTI-t hétfőn este. A polgármester arra reagált, hogy az elmúlt napokban jelentős sajtóérdeklődés övezte két, Kassáról érkezett család letelepedését.
Balogh Zsolt közleményben azt írta, Szalonnán találkozott a kassai városrész polgármesterével, aki az mondta, hogy az általa vezetett városrész két család életkörülményeinek javítását támogatta, például az ingatlanok lakhatóvá tételében, a két család egyébként
saját döntésükből,
hitelből, helyi tulajdonosoktól vásárolt ingatlant Szalonnán.
A közlemény szerint Balogh Zsolt rákérdezett arra, hogy számíthat-e a község több család hasonló módon történő érkezésére, mire a kassai városrész polgármesterétől azt a választ kapta, hogy
ilyen szándék nincs,
kizárólag e két család támogatásáról van szó.
A borsodi polgármester hétfőn személyesen egyeztetett Kassa főpolgármesterével is, aki megerősítette, hogy a két család támogatása nem Kassa önkormányzatának programja, hanem az
egyik kerület vezetőjének önálló kezdeményezése
volt.
A találkozón a kassai főpolgármester a közlemény szerint arra is kitért, hogy a város vezetése a szociális problémák kezelését helyben kívánja megoldani. A kialakult helyzet és a lakosság aggodalmai miatt
Balogh Zsolt rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze, amelyen megalkották Szalonna önazonossági rendeletét.
A sajtóanyag szerint e rendelet célja az, hogy "ösztönözze a felelős ingatlanértékesítést, és elősegítse, hogy településünk fejlődése
olyan új lakókkal valósuljon meg, akik tiszteletben tartják Szalonna hagyományait,
értékeit és közösségi életét, valamint hosszú távon aktív részesei kívánnak lenni településünk jövőjének". Balogh Zsolt a közleményét azzal zárta, hogy minden érintett féllel folytatja az egyeztetéseket és a jövőben is a tényszerű tájékoztatásra, valamint a
felelős és jogszerű megoldások
keresésére törekszik.
Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke levélben fordult a község polgármesteréhez, mert közlése szerint olyan lakossági jelzéseket kapott Szalonnáról, hogy
"kassai no-go zónából költöztetnek családokat
a településre".