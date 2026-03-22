A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. március 22. 20:08

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 12. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

4 (négy)

12 (tizenkettő)

17 (tizenhét)

18 (tizennyolc)

27 (huszonhét)

29 (huszonkilenc)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 261 040 forint;

4 találatos szelvény 1745 darab, nyereményük egyenként 6285 forint;

3 találatos szelvény 27 177 darab, nyereményük egyenként 2455 forint.