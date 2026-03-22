A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. március 22. 20:08
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 12. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
4 (négy)
12 (tizenkettő)
17 (tizenhét)
18 (tizennyolc)
27 (huszonhét)
29 (huszonkilenc)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 261 040 forint;
4 találatos szelvény 1745 darab, nyereményük egyenként 6285 forint;
3 találatos szelvény 27 177 darab, nyereményük egyenként 2455 forint.