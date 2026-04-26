A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. április 26. 17:36
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 17. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
11 (tizenegy)
17 (tizenhét)
19 (tizenkilenc)
26 (huszonhat)
27 (huszonhét)
30 (harminc)
Nyeremények:
6 találatos szelvény 2 darab, nyereményük egyenként 118.646.220 forint;
5 találatos szelvény 33 darab, nyereményük egyenként 304.150 forint;
4 találatos szelvény 1485 darab, nyereményük egyenként 6.760 forint;
3 találatos szelvény 24.950 darab, nyereményük egyenként 2445 forint.