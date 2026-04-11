A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye az elhibázott brüsszeli szankciós politikáról

Szerző: Gondola

2026. április 11. 11:37

Tisztelt Honfitársam! Brüsszelből az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt, hogy függesszük fel a védett üzemanyagárak alkalmazását. Ezzel párhuzamosan Brüsszel a gáz és a villamosenergia árának piacosítását sürgeti, a rezsicsökkentett gázár és a rezsicsökkentett villamosenergia-ár kivezetését követeli - írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ a Gondolának.

Önnek is tudnia kell, hogy a védett benzin- és gázolajár megszüntetése havi 48 ezer forint többletköltséggel járna átlagosan egy magyar autósnak. A rezsicsökkentett gázár kivezetése havi 31 ezer forinttal emelné meg egy átlagos magyar család gázszámláját. A villamosenergia-árak piacosítása pedig havi 16 ezer forinttal többe kerülne egy magyar családnak.

Ez együtt 95 ezer forint havonta!

A háborúk miatt a világ és Európa egy minden eddiginél nagyobb energiaválság küszöbén áll. Elszabaduló energiaárak és európai üzemanyaghiány fenyeget. Ebben a helyzetben Brüsszel nem engedi be az európai piacra a megoldást jelentő orosz olajat és gázt, Magyarországról pedig ki akarja tiltani. Helyette

az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az emberek fogyasszanak kevesebbet és ne üljenek autóba!

Ez elfogadhatatlan. A magyar családok nem fognak havi 95 ezer forinttal többet fizetni

Brüsszel elhibázott szankciós politikája miatt!

- írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ közvetítésével a Gondolának Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.