Szélsőjobboldali és palesztinpárti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, példátlan rendőri készültséggel
Több tízezres szélsőjobboldali demonstrációt és ezzel egyidőben palesztinpárti tömegtüntetést is tartottak szombaton Londonban, példátlan rendőri készültség mellett. A két tüntetésen nagyobb rendbontások nem voltak, de a rendőrség többtucatnyi résztvevőt őrizetbe vett.
Az egyik tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája.
Robinson - az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori szélsőjobboldali szerveződés alapítója, aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönt közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján -
"Unite the Kingdom" (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.
Ez utalás az ország hivatalos nevére - United Kingdom (Egyesült Királyság) -, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése
"az ország visszaszerzése végett - az idegenektől".
A rendőrség szombat délutánig nem tett közzé létszámbecsléseket, de Robinson, aki videókat töltött fel az X-re a megmozdulásról, azt mondta, hogy "milliók vonulnak London utcáin".
A Scotland Yard ugyanakkor szombat este, a demonstráció befejeződése után ismertetett becslésében
60 ezerre taksálta a résztvevők számát.
Az előző, tavaly szeptemberben tartott "Unite the Kingdom" felvonuláson a Scotland Yard akkori létszámbecslése szerint 150 ezren vettek részt.
Robinson a szombati menet végállomásánál, a londoni kormányzati negyednek is otthont nyújtó Westminster kerületben elmondott beszédében felszólította híveit, hogy
készüljenek az újabb "angliai csatára".
A kifejezés eredetileg a náci Németország légiereje és a brit királyi légierő (RAF) 1940-ben vívott, brit győzelemmel végződött több hónapos küzdelmének neveként honosodott meg.
A "Unite the Kingdom" tüntetésen sokan viseltek "Make England Great Again - MEGA" feliratú piros sapkákat, az amerikai elnökhöz, Donald Trumphoz kötődő "Make America Great Again - MAGA" mozgalom mintájára.
A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztinpárti szervezet, a Palestine Solidarity Campaign (PSC) rendezte Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából, amelyet
a palesztinok a "nakba", azaz "nagy katasztrófa" névvel emlegetnek az izraeli területekről elmenekült több százezer palesztin emlékére.
Ezt a tüntetést a PSC minden évben megrendezi Londonban az izraeli államalapítás évfordulójához legközelebbi hétvégén.
A két demonstráció egy időben kezdődött, de a Scotland Yard egymástól távol eső útvonalakat jelölt ki a résztvevőknek, előzetes nyilatkozatában kilátásba helyezve, hogy azonnal őrizetbe vesz mindenkit, "aki csak egy lépéssel is eltér" az előírt vonulási iránytól.
A két tüntetés helyszínei között
a rendőrség "steril zónát" különített el, ahová egyik felvonulás résztvevői sem léphetnek be.
A Scotland Yard szombat esti összegzése szerint a két tüntetésen összesen 43 embert vettek őrizetbe, de a tájékoztatás nem részletezi, hogy ez a szám miként oszlott meg a két demonstráció között, és azt sem, hogy akiket őrizetbe vettek, milyen kihágást követtek el.
Az ismertetés szerint a nap folyamán
négy rendőrt ért fizikai támadás,
de egyik incidens sem volt súlyos.
A szombati felvonulások a londoni rendőrség évtizedek óta nem látott készültsége mellett zajlottak.
A Scotland Yard több mint négyezer rendőrt mozgósított, emellett arcfelismerő berendezéseket telepített számos helyszínre, drónokkal figyelte a tömeget mindkét tüntetésen, és páncélozott járműveket is készenlétbe helyezett, de ezek nem voltak láthatók a felvonulási útvonalak mentén, és nem is volt szükség bevetésükre.