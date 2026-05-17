Ki lehet pipálni - Magyar Péter ma a Kúria elnökét szólította fel távozásra

Szerző: MTI

2026. május 17. 12:05

Haladéktalanul távozzon Varga Zs. András, közpénzen luxizó, fideszes kúriai elnök - közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap.

A közleményben azt írta: "a Kúria elnöke rendszeresen fenyegette kollégáit, és Orbán Viktor úgy nevezte ki legfőbb bírónak, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott".

Magyar Péter szerint a Kúria elnöke - bár szombati közleményében visszautasította ezt -

a magyar emberek pénzén készíttet magának luxus elnöki szintet

a Kúria épülete több tízmilliárdos felújításának keretében.

A miniszterelnök szerint "a letagadott luxusra utal" az aranyozott plafon az elnöki szobában,

a márványlapok az elnöki fürdőben, a bírói klub bárpulttal, az üvegtetővel fedett télikert és az új teraszok a parlamentre nyíló kilátással

is. Mindezt természetesen közpénzen, titokban - tette hozzá

"Vajon mit szólnak ehhez a nettó 200-300 ezer forintot kereső leírók, jegyzők és más igazságszolgáltatási kollegák, akikért önnek nem volt ideje/kedve kiállni, hisz épp a márványlapokat kellett válogatni az elnöki fürdőbe?" - tette fel a kérdést Magyar Péter.

"Távozzon mielőbb, a többi közpénzen luxizó Orbán-bábbal együtt" - zárta közleményét a miniszterelnök.

A Kossuth téri épület rekonstrukcióját nem a Kúria jelenlegi, hanem az előző vezetése hagyta jóvá - közölte honlapján a bíróság szombaton, miután a Karmelitát újságíróknak bemutatva Magyar Péter azt mondta, hogy neki is lenne kérdése Varga Zs. Andráshoz, a Kúria elnökéhez:

igaz-e, hogy négyszázmillió forintért rendelt magának elnöki lakosztályt a Kúria tetejére?

Hozzátette: a Kúria nem fogja megkapni a volt Néprajzi Múzeum épületén kívül a Nemzeti Választási iroda ingatlanát is. Egy újabb felvetésre nyomatékosította, hogy a már megkezdett beruházásokat befejezik, de közben figyelnek a költségekre és a túlmunkákra.

A közleményben a miniszterelnöki kérdésre azt írták, az akkori tervekben is szerepelt a tetőtéri - nem elnöki, hanem - bírói klub.

Szivarszoba és elnöki lakosztály sem a korábbi, sem a jelenlegi tervekben nincs, és a Kúria carrarai márványt sem rendelt.

A felújítás az eredeti állapothoz lehető legközelebbi, ugyanakkor a modern kor hivatali igényeit kielégítő formában történik.

A Kúria jelenlegi vezetése három lényeges ponton kért változtatást az eredeti felújítási tervekhez képest, az elnöki protokolláris helyiségeket kétharmaddal csökkentette, így a Kúria mindenkori elnökének dolgozószobája kisebb lesz, mint a jelenlegi a Markó utca 16. alatti székházban; - a tetőtéri bírói klub részben ellátja a - Tőry Gusztáv elnöksége idején létesített - könyvtár funkcióit is;

a Kúria Büntető Kollégiumát az előzetes tervekkel szemben nem külön épületben, hanem a Kossuth téri épület első emeletén helyezik el.

A közlemény szerint az épület reprezentatív terei és helyiségei a felújítás eredeti és jelenlegi tervei szerint is folyamatosan nyitva állnak majd a látogatók előtt. Az épület jelenlegi megtekintését azonban a Kúria nem tudja biztosítani, mivel az munkaterület, amellyel a kivitelező rendelkezik.

Az Alkotmány utcai épületet - ahol jelenleg a Nemzeti Választási Iroda működik - nem a Kúria igényelte, ha annak kijelöléséről a kormány másként dönt, a Kúria újratervezi szervezeti egységeinek elhelyezését - áll a Kúria szombati közleményében.