Alapjogokért Központ friss mérése: Vezet a Fidesz

Szerző: Gondola

2026. április 12. 20:38

Az Alapjogokért Központ a választás előtti napokban készített, országosan reprezentatív közvélemény-kutatása részletes képet ad a pártok aktuális támogatottságáról és a várható választási kimenetelről.

A felmérés szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz–KDNP 44,5%-os támogatottsággal vezet, míg a Tisza Párt szorosan mögötte, 42%-on áll. Ez rendkívül kiélezett versenyt jelez a két legnagyobb politikai erő között. A kisebb pártok közül a Mi Hazánk 7%-ot érhet el, míg a Demokratikus Koalíció 4%-on, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 2,5% körül szerepelhet.

Az idősoros adatok alapján a Fidesz–KDNP támogatottsága változó tendenciát mutatott: 2025 októberében még 47% körül állt, ezt követően fokozatosan növekedett, márciusra elérte az 50%-ot, majd a választás előtti napokban 44,5%-ra korrigált. Ezzel szemben a Tisza Párt támogatottsága viszonylag stabil maradt, hónapokon keresztül 40–42% között mozgott, és a legfrissebb mérésben is ennek a sávnak a felső részén, 42%-on áll.

A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy magas választási részvétel esetén a jobboldali erők jelentős előnybe kerülhetnek az egyéni választókerületekben. A 106 egyéni körzetből 64-ben jobboldali győzelmet valószínűsítenek, ami elegendő lehet ahhoz, hogy ismét kormánypárti többségű parlament alakuljon a választások után.

A felmérés eredményeit Szánthó Miklós, a központ főigazgatója ismertette nyilvánosan, többek között a Hír TV élő választási műsorában, valamint közösségi médiában.