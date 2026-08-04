Szeptember elején indul az Ide Buda! 1686 emlékév

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 4. 11:04

A Budavári Önkormányzat Ide Buda! 1686 elnevezéssel indít emlékévet Buda visszafoglalásának 340. évfordulója alkalmából. A jubileumi programsorozat szeptember 2-án kezdődik az ötnapos Budavári Fesztivállal, amely többek között koncertekkel, könyvünneppel és családi programokkal várja az érdeklődőket.

A Budavári Önkormányzat hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztettek arra, hogy szeptember 2-án lesz 340 éve, hogy Buda vára felszabadult a csaknem 150 éves oszmán uralom alól. Buda 1686-os visszavívása nemcsak egy katonai győzelem volt, hanem a magyar történelem egyik legfontosabb sorsfordító eseménye.

Az egyesített keresztény seregek győzelmével új korszak nyílt Magyarország történetében - hangsúlyozták.

Mint írták, az Ide Buda! 1686 elnevezésű emlékév annak a történelmi győzelemnek állít emléket, amely nemcsak Magyarország, hanem egész Európa történetét formálta.

A jubileum alkalmából a Budavári Önkormányzat egy éven át tartó programsorozattal idézi fel ezt a kiemelt jelentőségű történelmi eseményt. Az emlékév célja nem csupán a múlt felidézése, hanem az is, hogy a történelem erősítse a budavári közösséget, valamint a nemzeti összetartozás érzését - emelték ki.

A tájékoztatás szerint az emlékévet a szeptember 2. és 6. között megrendezett Budavári Fesztivál nyitja meg. Az ötnapos rendezvénysorozat ünnepi megemlékezéssel, díjátadóval, koncertekkel, testvérvárosi fellépésekkel, családi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatókat.

Szeptember 5-én, szombaton a Czakó Sport- és Szabadidőközpont ad otthont a fesztivál koncertjeinek, míg szeptember 4. és 6. között

a Kapisztrán téren rendezik meg a Budavári Könyvünnepet.

Az emlékév során több kulturális rendezvényt is tartanak: jazz- és komolyzenei fesztiválok, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek, történelmi séták és beszélgetéssorozatok idézik fel Budavár múltját, lehetőséget teremtve a közös gondolkodásra a városrész jelenéről és jövőjéről - írták.

A legfiatalabb korosztályokat többek között bábszínházi előadások, kézműves foglalkozások, történelmi játékok és sportesemények várják, az iskolások pedig kreatív pályázatokon és közösségi projektek részeként fedezhetik fel Budavár gazdag történelmét - sorolták.

Az emlékév fontos eleme a budavári közösségek és helyi vállalkozások aktív részvétele is, ezért a Budavári Önkormányzat arra ösztönzi a kerület lakóit, hogy saját családjuk, lakóházuk vagy közösségük történeteinek feltárásával, régi fényképekkel, irodalmi vagy képzőművészeti alkotásokkal, történelmi jelmezekkel és közösségi kezdeményezésekkel kapcsolódjanak az ünnepi évhez - hívták fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy

az Ide Buda! 1686 emlékév így nemcsak a múlt felidézéséről, hanem a közös emlékezésről és a közösségépítésről is szól.

A jubileumhoz Budavár hagyományos rendezvényei is csatlakoznak: többek között az idősek világnapja, a Szentháromság téri Budavári Advent, valamint a Magyar Kultúra Napja programjai is az emlékév történelmi és kulturális üzenetét hordozzák majd - áll az összegzésben.