Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. április 25. 20:36
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 17. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
22 (huszonkettő)
23 (huszonhárom)
65 (hatvanöt)
78 (hetvennyolc)
80 (nyolcvan)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 8 darab, nyereményük egyenként 5.471.775 forint;
3 találatos szelvény 1385 darab, nyereményük egyenként 33.270 forint;
2 találatos szelvény 48.551 darab, nyereményük egyenként 3655 forint.
Joker: 551886