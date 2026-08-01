Antiszemita retorikával vádolta Izrael elnöke New York polgármesterét

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 20:36

Antiszemita retorikával és gyűlöletkeltéssel vádolta Jichák Hercog izraeli elnök New York muzulmán vallású polgármesterét Zohran Mamdanit egy szombaton megjelent interjúban.

Izrael államfője a Fox News Digital hírportálnak adott interjúban azt állította, hogy

a New York-i városvezető szóhasználatával amerikai állampolgárokat veszélyeztet,

és nem tartja tiszteletben Izrael állam önrendelkezéshez való jogát, valamint "a zsidó emberek elidegeníthetetlen jogát arra, hogy saját nemzetük legyen".

New Yorkot az izraeliek "szívéhez közel álló" városként említette arra utalva, hogy

az amerikai nagyvárosban és környékén csaknem másfél milliós zsidó közösség él,

amivel Izraelen kívül a legnagyobb zsidók által lakott város a világon.

Jichák Hercog Iránnal kapcsolatban azt hangoztatta, hogy évtizedeken keresztül jelentett stratégiai fenyegetést a globális stabilitás számára, miközben a teheráni rezsim által követett ideológia nem ismer el más vallást, sőt az iszlám mérsékeltebb irányzatait sem.