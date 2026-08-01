Balaton-átúszás - Nagy Nándor és Békési Eszter volt a leggyorsabb

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 18:06

A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a szombati 44. Lidl Balaton-átúszáson.

A rendezvény eredményközlő oldala szerint

Nagy 59:20 perc alatt teljesítette az 5,2 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között.

Második helyen Hegedűs Marcell ért célba 1:07:52 órával, míg a harmadik Torma Benjámin (1:14:10) lett a férfiaknál.

A nők mezőnyében Békési 1:15:59 óra alatt ért célba,

közel négy perccel megelőzve a második helyezett Horváth Esztert (1:19:44), akit újabb bő négyperces lemaradással (1:24:10) az Olaszországban született, de magyar színekben induló Ashleen Mandrick követett.

A viadalra

1190 hazai településről és 60 országból neveztek sportemberek,

akik közül a legidősebb 90 éves. A nemek megoszlását tekintve 57 százalék férfi, 43 százalékuk nő volt, utóbbiak azonban féltávon (56 százalék) és SUP-on (55 százalék) többségben vannak.

A Balaton-átúszást eredetileg július 18-án rendezték volna meg, de a kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztották.