Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTi/Gondola
2026. augusztus 1. 21:05
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 31. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
3 (három)
23 (huszonhárom)
29 (huszonkilenc)
52 (ötvenkettő)
56 (ötvenhat)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 56 darab, nyereményük egyenként 753 400 forint;
3 találatos szelvény 4086 darab, nyereményük egyenként 11 310 forint;
2 találatos szelvény 86 407 darab, nyereményük egyenként 2025 forint.
Joker: 243734
Joker telitalálat 1 darab, nyereménye 44 006 160 forint.