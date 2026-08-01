Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 21:05

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 31. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

3 (három)

23 (huszonhárom)

29 (huszonkilenc)

52 (ötvenkettő)

56 (ötvenhat)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 56 darab, nyereményük egyenként 753 400 forint;

3 találatos szelvény 4086 darab, nyereményük egyenként 11 310 forint;

2 találatos szelvény 86 407 darab, nyereményük egyenként 2025 forint.

Joker: 243734

Joker telitalálat 1 darab, nyereménye 44 006 160 forint.