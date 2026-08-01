Labdarúgó NB I - Kölyökmeccsre illő jelenet a Bozsik-stadionban - két pontba került a Honvédnak

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 22:09

Egy másodperccel a mérkőzés vége előtt Tujvel, a Honvéd kapusa egy gyatrán megrúgott szabadrúgás után beejtette a labdát a kapuba - a kölyökcsapatok meccsébe illő jelenet két pont elvesztését okozta a Honvédnak.

Az MTK Budapest a 96. percben egyenlítve 3-3-as döntetlent játszott a Kispest-Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának egyetlen szombati összecsapásán.

A hazai gólszerzők közül

Szamosi Ádám 19, míg Somogyi Ádám 18 éves, kettejüknek összesen négy NB I-es mérkőzésük van.

A kék-fehérek legutóbb több mint tizenegy éve nyertek NB I-es mérkőzést a Honvéd vendégeként, mérlegük két döntetlen és hat vereség.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Kispest-Honvéd FC - MTK Budapest 3-3 (2-1)

Bozsik Aréna, 2891 néző, v.: Katona

gólszerzők: Szamosi (15.), Somogyi Á. (44.), Csontos (87., 11-esből), illetve Jurek (45+2.), Kerezsi (53.), Bognár I. (96.)

sárga lap: Kállai (66.), illetve Jurek (34.), Komáromi (74.)

piros lap: Baki (94.)

Kispest-Honvéd FC:

Tujvel - Pauljevic (Kállai, 56.), Baki, Boldor (Pekár, 79.), Hangya - Somogyi Á., Csontos - Zuigéber (Pinte, 69.), Somogyi T., Szamosi (Medgyes, 69.) - Alic (Kántor, 79.)

MTK Budapest:

Demjén - Varju (Armalas, a szünetben), Beriasvili, Radic, Kovács P. - Kata, Zeljkovic - Jurek (Klausz, 64.), Hinora (Komáromi, 27.), László (Bognár I., a szünetben) - Kerezsi (Zsóri, 82.)

A rendkívüli időjárási helyzet, illetve az energiaellátási nehézségek miatt a magyar szövetség szombat reggel módosította a három legmagasabb osztály mérkőzéseinek kezdési időpontjait, így az eredetileg tervezettnél két órával korábban kezdődött a két fővárosi klub 200. élvonalbeli bajnokija, amelynek az első negyedórája végén a hazaiak előnybe kerültek.Zuigéber Ákos középről pontosan emelt az MTK-védelem mögé a bal oldalra, az érkező Szamosi Ádám pedig négy méterről ballal a léc alá bombázta a labdát.

Demjén letérdelt a csatár elé, holott ha állva marad, pont mellbe találja a labda.

Néhány perccel később Deian Boldor fejesénél is közel állt a gólhoz a házigazda, de a 44. percben Somogyi Ádám révén valóban újra betalált, a középpályás 26 méterről vágta a labdát a kapu jobb oldalába. Mielőtt azonban a kispestiek elhitték volna, hogy máris eldőlt a mérkőzés, Jurek Gábor a ráadásban szépített.

Sőt nem sokkal a szünetet követően egyenlített is, mégpedig a korábbi Honvéd-nevelés, Kerezsi Zalán nyolcméteres lövését követően. A kék-fehérek csatára a múlt heti duplájával együtt máris három találatnál tart, és vezeti a góllövőlistát. Mindeközben Baki Ákos közeli lövése után Demjén Patrik védett nagyot, a másik oldalon pedig a csereként pályára lépő Klausz Milán fejelt öt méterről a jobb kapufa mellé.

A Honvéd próbálkozott ugyan, hogy újra előnybe kerüljön, de a védelme fellazult, így pedig a vendégek veszélyes kontratámadásokat vezethettek. Úgy tűnt azonban, hogy egy tizenegyesgól dönt a hazaiak javára, mivel a 87. percben a kapujából kivetődő Demjén buktatta Kántor Kevint a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőből pedig Csontos Dominik a bal alsó sarokba lőtt.

A kétgólos hátrányát ledolgozó MTK nem adta fel, és az utolsó támadása végén újra egyenlített. Baki szabálytalansága után - noha a VAR is ellenőrizte az esetet, szabálytalanság nem látszott, vagy együttes szabálytalanság történhetett - a Honvéd védője piros lapot kapott, Bognár István pedig 17 méterről szabadrúgást végezhetett el. A középre, a léc alá tartó labdát Tomás Tujvel könnyen megfoghatta volna -

de még könnyebben a keresztléc fölé paskolhatta volna - ,

de a kesztyűjéről a kapu bal oldalába pattant, középkezdésre pedig már nem maradt idő.

