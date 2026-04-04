Az USA rekordösszegű, 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést tervez 2027-re

Szerző: MTI

2026. április 4. 09:07

A washingtoni Fehér Ház 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést javasol az Egyesült Államok számára 2027-re - derül ki az elnöki hivatal által pénteken kiadott tervezetből.

A büdzsé tervezetében szereplő védelmi kiadás csaknem

50 százalékkal haladja meg a 2026-os pénzügyi évre jóváhagyott összeget,

és minden korábbinál nagyobb, katonai célokra fordítható költségvetési keretet jelentene.

A megnövelt összegből jutna a hadianyag-raktárak feltöltésére, a haditengerészeti flotta bővítésére, valamint a tervezett

országos rakétavédelmi ernyő, az úgynevezett "Arany Pajzs" kiépítésére.

A csaknem százoldalas dokumentumból kiderül, hogy az amerikai szövetségi költségvetésben nem védelmi célokra szolgáló minden összeg csökkenne.

A Fehér Ház, azaz az elnöki adminisztráció által összeállított költségvetési elképzelés vitaalap a Kongresszus számára, amelynek feladata, hogy elfogadja az ország büdzséjét az elnöki hivatal kérése alapján, rendszerint módosítva azt a politikai alkufolyamatban.

A 2027-es pénzügyi évre tervezett költségvetés a jövő évre 5,2 százalékos nominális GDP-növekedéssel számol, 2,3 százalékos éves infláció mellett.

A kormányzati előrejelzés szerint

a következő 10 évben fenntartható egy 5 százalék körüli éves gazdasági növekedés,

miközben az infláció kevéssel 2 százalék felett alakul majd az Egyesült Államokban.