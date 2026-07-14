BL-selejtező: Izlandi csapattal sem bírt a magyar bajnok

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 14. 21:36

Nemcsak a magyarországi klubfutballt, hanem a teljes magyar labdarúgást lejáratta a Győri ETO csapata. A bajnokságot nyert gárda kiesett az izlandi versenytárs ellen a Bajnokok Ligája selejtező első körében.

Szánalmas teljesítmény.

Érdekes, hogy Robbie Keane edzőről is rossz bizonyítványt állított ki a győri gyülekezet. Ugyanis a Fradi ír trénere a gyatra bajnoki szereplésekkel tette lehetővé, hogy egy nemzetközi szereplésre teljesen alkalmatlan klub előzze meg az FTC-t és legyen bajnok. És indulhasson a BL-selejtezőkben.

Az ETO a hazai NB I színvonaláról is szörnyű képet mutat. Ez a csapat tudta megelőzni nemcsak a Fradit, hanem a Vasutast, a Paksot, a Spartacust és a többieket is.

A Győr a Fradi ellen 95 percig vért izzadva harcolt, majd legutóbb győzött is. Akkor sikerült értelmes szögletet rúgni, s abból gólt szerezni, most az izlandi csapat ellen nem. Pedig még mexikói edzőt is felfogadtak.

Abban biztosak lehetünk, hogy a bajnokságban

a hazai csapatok ellen a Győr győzelmet győzelemre fog halmozni,

a Fradit is megveri, és ünnepelni fog. Felejtve, hogy lejératta a magyar labdarúgást.

Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a Győr kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.

Daniel Hafsteinsson révén a szigetországiak szerezték az első gólt egy bal oldali szögletet követően, de a magyar bajnok még a szünet előtt fordított Vitális Milán tizenegyesével és Svienn Thorkelsson öngóljával.

Az 55. percben Hafsteinsson második találata döntötte el a továbbjutást.

A Víkingur az izraeli Hapoel Beer-Sevával találkozik a BL-selejtező második fordulójában, míg a Győr a Konferencia-ligában a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen csatájának vesztesével folytatja.

Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, visszavágó:

ETO FC-Víkingur Reykjavík (izlandi) 2-2 (2-1)

Győr, 6138 néző, v.: Erceg (horvát)

gólszerzők: Vitális (38., 11-esből), Thorkelsson (45+1., öngól), illetve Hafsteinsson (34., 55.)

sárga lap: Tóth R. (31.), Schön (31.), Vladoiu (35.), Gavric (71.), Csinger (92.), Vitális (92.), illetve Ibrahimagic (21.), Borgthorsson (77.)

továbbjutott: a Víkingur Reykjavík 3-2-es összesítéssel.

ETO FC:

Petras - Vladoiu (Bánáti, 67.), Csinger, Krpic, Stefulj - Vitális, Tóth R. (Szép, 67.) - Schön, Gavric, Bumba (Zivkovic, 84.) - Njie (Huszár, 84.)

Víkingur Reykjavík:

Kristinsson - Gunnarsson (Atlason, 77.), Ekroth, Thorkelsson, Gudjonsson - Ibrahimagic, Hansen (Thrandarson, 60.), Hafsteinsson (Andrason, 77.) - Borgthorsson, Sigurdsson, Ingimundarson (Agnarsson, 92.)

Az idegenben többnyire alárendelt szerepet játszó Győr a mérkőzés legelejétől más felfogásban futballozott, mint egy hete Izlandon, ezt alig néhány másodperc alatt nyomatékosította, ugyanis a vendégek kapusának már az első percben védenie kellett. Az első komoly helyzet Gavric előtt adódott, de nem találta el kaput, így a Víkingur megúszta kapott gól nélkül a kezdeti rohamokat.

Az új mexikói vezetőedző ígéretének megfelelően az ETO támadólag lépett fel,

és sok időt töltött az ellenfél térfelén, a vezetés megszerzéséhez az utolsó kulcspasszok vagy a pontos befejezések hiányoztak. A szigetországiak csak elvétve tudták végigvinni az akcióikat, így hideg zuhanyt jelentett, hogy egy bal oldali szögletet követően mégis előnybe kerültek. A hazaiak azonban nem ijedtek meg, hogy összesítésben már kétgólos hátrányban voltak, a középkezdés utáni első támadásukból büntetőt harcoltak ki, melyet Vitális értékesített. Az egyenlítés hatására a zöld-fehérek a szünetig teljesen beszorították az ellenfelüket, a nyomás pedig a hosszabbításban egy öngól révén eredményre vezetett.

A Győr a második félidőben is fölényben futballozott, de korántsem volt olyan nyomasztó, mint az első játékrész végén. Az izlandiak igyekeztek jobban megbecsülni a labdát, de a támadásokba kevés energiát fektettek, egy tetszetős akció végén Hafsteinsson második góljával mégis újra a Víkingur állt továbbjutásra.

Ezúttal a Rába-partiak nem tudtak olyan jól reagálni a bekapott gólra, sőt az ellenfél akár el is dönthette volna a párharcot. Legalább tíz perc kellett az ETO-nak, mire összeszedte magát és ismét irányította a játékot, de ebben a periódusban

pontatlanság és a technikai hibák miatt nem alakult ki helyzet,

sőt a rivális közel járt a harmadik találathoz, amelyet lesállás előzött meg. A magyar csapat az utolsó tíz percben sem tudott újítani, próbálkozott ugyan becsülettel, de korántsem gyakorolt akkora nyomást, mint az első félidő hajrájában, így nem tudta megnyerni a mérkőzést és kiegyenlíteni a párharcot.

Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a Győr kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.