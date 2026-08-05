Európa-liga, selejtező - A Fradinak meg kell vernie a lengyel bányászcsapatot

Szerző: fradi.hu

2026. augusztus 5. 16:05

Borbély Balázs vezetőedző mellett Toon Raemaekers képviselte az üllői úti labdarúgócsapatot a sajtótájékoztatón.

Magyar Kupa-címvédő labdarúgócsapat ma 20:15-től a lengyel első osztályú Górnik Zabrze - Zabrzei Bányász - együttesét fogadja az Európa Liga-selejtező 3. fordulójának első mérkőzésén.

Borbély Balázs trének és a centerhal, Toon Raemaekers felelt a sajtó kérdéseire.

– Egyértelmű, hogy ez a párharc nem 90, hanem 180 perces lesz, ezért nem lehet fejjel menni a falnak. Ennek ellenére szeretnénk a saját játékunkat játszani. Nagyjából tudom, hogy mit várhatok az ellenféltől, amelynek vezetőedzőjét személyesen is jól ismerem. Racionális, pragmatikus gondolkodású szakember. Óvatosnak kell lennünk, okos játékot kell nyújtanunk, de szeretnénk olyan teljesítményt mutatni, ami jó pozícióba helyez minket a visszavágóra – mondta el a Fradi trénere. –

Az európai mérkőzéseken a támadójátékunk rendben volt,

de én bízom abban, hogy azt a minőséget, amit az eddigiekben tudtunk mutatni a nemzetközi meccseken, akár védekezésben, akár támadásban, azt szerdán is képesek leszünk megmutatni. Tisztában vagyunk a téttel. Tudjuk, hogy amelyik csapat sikerrel veszi a párharcot, minimum a Konferencialiga főtábláján szerepelhet. Én úgy gondolom, hogy mindkét csapat jól tudja ezt, valószínűleg ebben a felfogásban is fog kezdődni majd az első mérkőzés.

Borbély Balázs kérdésre válaszolva a múlt pénteken szerződtetett, és már az EL-keretbe is benevezett Nagy Ádámról is beszélt.

– A középső középpályán egy kicsit elfogytunk így, hogy Naby Keita sérülés, Philippe Rommens pedig eltiltás miatt kiesett. Nagy Ádám május elején játszott legutóbb mérkőzést, de nincs rossz fizikai állapotban,

szükség esetén rendelkezésre áll és bevethető. Ugyanez Nabyra is vonatkozik,

hétfőn már a csapattal edzett, ha kell, ő is bevethető lesz – mondta vezetőedzőnk.

A futballisták közül Toon Raemaekers vett részt a sajtóeseményen.

– Szerintem a védekezésünk eddig rendben volt. Természetesen lehetne még jobb is, a Twente ellen például sok gólt kaptunk – ismerte el a hátvéd. – Minden európai kupamérkőzés olyan, mint egy harc. Minden csapat nagyon jó ezen a szinten, úgyhogy mindenre felkészültnek kell lennünk, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés lesz. Nem tudom, hogy az ellenfél milyen szellemiségben fog holnap pályára lépni, nekünk a saját játékunkra kell koncentrálnunk,

tudásunk legjavát kell nyújtani. Készen állunk a hazai mérkőzésre.

Toon Raemaekers a várható hőséggel kapcsolatban is elmondta véleményét.

– Mindannyian tudjuk, hogy mennyire meleg van, ettől függetlenül nem kell változtatnunk semmin a mindennapokban. Az edzéseken kívül is mindenkinek a saját felelőssége, hogy eleget igyon.

Az előző mérkőzéseken is meleg volt,

ilyen szempontból nem gondolom, hogy befolyásoló tényező lenne a hőség.