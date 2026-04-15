Bohár Dániel: A patrióta közösségek védelme a fő feladat

Szerző: Gondola

2026. április 15. 13:36

A Patrióta közösség videóüzenetben reagált a választási eredményekre, amelyben Bohár Dániel elismerte, hogy csalódottak, mert nem ilyen kimenetelben reménykedtek, ugyanakkor hangsúlyozta: elfogadják a választók döntését, és továbbra is a közösség mellett maradnak.

Beszédében kiemelte, hogy nehéz idők jönnek, és a következő időszakban súlyos támadások érhetik a patrióta közösségeket. Emiatt a legfontosabb feladatnak azt nevezte, hogy megvédjék egymást és saját köreiket.

Úgy fogalmazott, nemcsak a választási vereség okait kell feltárniuk, hanem fel is kell készülniük a rájuk nehezedő nyomásra.

Bohár szerint a közösséget nem elsősorban a múltbeli hibák miatt fogják támadni, hanem azért, mert szembehelyezkedtek a globális fősodorral, és a nemzeti, valamint családi értékeket helyezték előtérbe. Arra biztatta követőiket, hogy maradjanak egységesek és bátrak, mert szerinte a közösség ereje az összetartásban rejlik.

A jövőre nézve arról beszélt, hogy a patrióta mozgalmat és nyilvánosságot részben újra kell építeni az alapoktól, ugyanakkor a korábbi értékeket és tartalmakat megőrizni.

Ígéretet tett arra, hogy továbbra is megszólalnak minden olyan ügyben, ahol közösségeiket vagy értékeiket támadás éri.

Hangsúlyozta, hogy bár a jelenlegi helyzet nehéz, hosszabb távon képesek lehetnek megerősödni, és kitartanak céljaik mellett.