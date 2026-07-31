Bölcsődét avattak a bányakatasztrófa sújtotta Parajdon

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 31. 14:05

Negyven férőhelyes újonnan épült bölcsődét avattak csütörtökön Parajdon. Az ünnepség szónokai azt hangsúlyozták, hogy a 12 millió lejes (827 millió forint) beruházás reménykeltő a bányakatasztrófa sújtotta székelyföldi településen.

A korszerű bölcsőde a román kormány bölcsődeépítési programja keretében valósult meg. Hargita megyében az ötödik, mely a kormányprogram révén épült, és további hatnak elkezdődtek a munkálatai.

Cseke Attila megbízott fejlesztési miniszter beszédében

az RMDSZ által 2020-ban kezdeményezett bölcsődeépítési program kezdeteit idézte fel.

Közölte, hogy a statisztikák azt mutatják, nagy szükség van a programra.

Hangsúlyozta, hogy a kormányprogram nem csak a városon élőknek, hanem a vidéki közösségeknek is szól, ahol erre igény van.

A székelyföldi megyében összesen 11 bölcsőde épül, ebből ötöt európai uniós alapokból,

a többit román állami forrásból finanszíroznak. Mindeniknél elkezdődtek a munkálatok - mondta.

A miniszter hangsúlyozta: a bukaresti kormánykoalíció tagjaként megfelelő körülményeket akarnak és tudnak is teremteni a magyar gyermekeknek. Ha biztosított a bizalom a magyar emberek részéről, ha van együttműködés és együttgondolkodás, ilyen eredmények születnek - mutatott rá.

Hozzátette: a bölcsődét kulcsra készen, felszerelt konyhával és mosodával adják át a helyi önkormányzatnak. Az oktatási intézményben 18 állás létesül.

Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke az oktatás területén elvégzett beruházásokat ismertette. A bölcsődeépítési program mellett kiemelte, hogy 54 elektromos iskolabuszt vásároltak, amellyel segítik a diákok ingázását. Arra is kitért, hogy megyeszerte több mint 1500 osztálytermet szereltek fel modern bútorzattal és digitális eszközökkel. Parajd is részese volt mindkét projektnek.

Felidézte a parajdi bányakatasztrófát és részletesen ismertette az azóta történt hatósági intézkedéseket, további tennivalókat. Meggyőződésének adott hangot, hogy a keletkezett kár kijavítása után, három-négy év múlva a bölcsőde "igazi reményt adó létesítmény lesz",

a településről nem elvándorolni készülnek az emberek, hanem jövőt tervezni,

és azok is visszatérnek, akik elmentek.

Nyágrus László parajdi polgármester beszédében örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt évek kihívásai után "egy igazán jó és előremutató dolog" valósul meg a községben. Közölte: a beruházással a parajdiak nem csak épületet avatnak, hanem a közösség megmaradása, gyarapodása és szülőföldön való boldogulása mellett tesznek tanúbizonyságot. Szimbolikusnak nevezte a helyszínt, mivel a település ezen részén

a fiatal családoknak otthont adó lakótelep épül.

A bölcsődére a református és római katolikus egyház képviselői mondtak áldást.