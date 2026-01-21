Csak a szokásos lemez: Magyarországról vitáznak az EP-ben

Szerző: Gondola

2026. január 21. 07:07

Az Európai Parlamentben már-már hagyományosnak nevezhető vita indult arról, hogy Magyarország megkaphatja-e a SAFE nevű, közös uniós hitelből finanszírozott védelmi program előlegét.

Több EP-képviselő, elsősorban a Zöldek kezdeményezésére, a kifizetés elhalasztását sürgeti arra hivatkozva, hogy a magyar kormány továbbra sem teljesítette az „ átláthatóságot és a korrupció elleni fellépést erősítő vállalásait ” (ez egyébként nem igaz – a szerk.) , amelyek miatt más uniós források is fel vannak függesztve.

A tét 17,4 milliárd euró, amely a SAFE 150 milliárd eurós keretéből Magyarországnak járna.

Az Európai Bizottság és a Tanács képviselői hangsúlyozták, hogy a SAFE szigorú jogállamisági és pénzügyi feltételekhez kötött, és csak azok a nemzeti tervek kaphatnak támogatást, amelyek megfelelnek az uniós szabályoknak, a források felhasználását pedig folyamatosan ellenőrzik. A Néppárt és a szociáldemokraták a korrupciós kockázatokra és a bizalom hiányára hívták fel a figyelmet, míg a Fidesz és a jobboldali frakciók politikai támadásként értelmezték a kritikákat, és a tagállami szuverenitás, illetve Európa közös biztonságának védelme mellett érveltek.