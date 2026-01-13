Donald Trump tényleg vinné Grönlandot?

Szerző: Gondola

2026. január 13. 12:36

Donald Trump Grönland megszerzésére vonatkozó tervei új szintre léptek, miután Randy Fine floridai republikánus képviselő törvényjavaslatot nyújtott be a Kongresszusban.

A javaslat felhatalmazná az amerikai elnököt arra, hogy „megtegye a szükséges lépéseket” a dán fennhatóság alatt álló sziget megszerzésére, és előkészítse annak csatlakozását az Egyesült Államokhoz, így Grönland 51. tagállammá válását.

Fine a Fox Newsnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy szerinte nemcsak az Egyesült Államok, hanem az egész világ érdeke, hogy Washington szuverenitást gyakoroljon Grönland felett, és szerint a sziget gazdasági és védelmi helyzete a grönlandi lakosság számára is előnyös lenne.

A törvényjavaslat célja elsősorban politikai támogatást nyújtani Trump elképzeléseihez, valamint felgyorsítani az esetleges csatlakozási folyamatot.

A republikánus politikusok hangsúlyozzák, hogy Grönland kulcsfontosságú földrajzi elhelyezkedése, Oroszországhoz való közelsége és jelentős ásványkincsei miatt kiemelt nemzetbiztonsági jelentőséggel bír.

Bár a Fehér Ház szóvivője nem zárta ki egyértelműen a katonai erő alkalmazását, Fine szerint a csatlakozás kizárólag békés, önkéntes alapon történhetne.

Az amerikai alkotmány szerint új állam felvételéről kizárólag a Kongresszus dönthet, így Grönland USA-állammá válása egyelőre távoli lehetőségnek tűnik. A törvényjavaslat azonban világosan jelzi, hogy Trump és republikánus szövetségesei komolyan napirenden tartják a sziget megszerzésének tervét.