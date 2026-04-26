Donald Trump: Irán hamar kedvezőbb ajánlatot küldött

Szerző: MTI

2026. április 26. 12:08

Irán a korábbinál kezdvezőbb ajánlatot küldött az Egyesült Államoknak, Donald Trump közlése szerint rögtön azt követően, hogy az amerikai elnök lemondta az amerikai tárgyalóküldöttség útját.

Az elnök szombaton újságírók előtt az előzetesen bejelentett pakisztáni tárgyalási forduló törlését indokolva úgy fogalmazott: Irán "sokat ajánlott, de nem eleget".

"Adtak nekünk egy papírt, aminek jobbnak kellett volna lennie, és érdekes módon, azonnal, miután töröltem, tíz percen belül kaptunk egy új papírt, ami sokkal jobb volt"

– mondta az elnök.

Megismételte korábbi meglátását, miszerint Irán vezetésén belül komoly hatalmi harcok vannak. Megfogalmazása szerint "óriási belharc" zajlik, ugyanakkor jelezte, hogy készen áll egyezségre, bárki is vezesse az országot.

Donald Trump előzőleg két telefoninterjúban is arról beszélt, hogy

ami történt, nem jelenti azt, hogy vége lenne a tűzszünetnek Iránnal.

"Nemrég szóltam a kollégáimnak, akik épp indulni készültek, hogy ne menjenek, ne utazzanak megint 18 órát csak azért, hogy üldögéljenek, és a semmiről beszélgessenek. Különben is óriási a belső harc az iráni vezetésen belül. Senki nem tudja közülük, hogy ki a főnök. Ha akarnak, majd hívnak telefonon" - mondta az elnök telefonon nyilatkozva.

Hozzátette: "minden kártya az amerikai fél kezében van".

Szombaton az amerikai haderő Középső Parancsnoksága internetes közösségi oldalán azt közölte, hogy

amerikai egységek visszafordulásra késztettek egy Irán felé energiahordozót szállító tankhajót,

amely pénteken került fel az Egyesült Államok szankciós listájára, mint az iráni "árnyékflottához" tartozó jármű.

A Közel-Keletért is felelős amerikai irányítási törzs szerint a panamai bejegyzésű Sevan tankert az Arab-tengeren fogták el egy amerikai rombolóhajóról felszállt helikopter segítségével.