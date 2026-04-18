Elvitték az ötös lottó csúcsnyereményét, 6,78 milliárd forintot

Szerző: MTI

2026. április 18. 23:08

Az ötös lottó 69 éves történetének legmagasabb összegű főnyereményét, 6,78 milliárd forintot nyert valaki a szombati sorsoláson – közölte a Szerencsejáték Zrt. közleményben az MTI-vel.

A sorsoláson

2026 első telitalálatosa született meg: a 9, 23, 45, 71 és a 84-es számot megjátszó szelvény tulajdonosa viheti haza a játék eddigi legmagasabb összegű jackpotját, 6 780 926 220 forintot.

Ötvennégyen négy számot találtak el helyesen, ők fejenként csaknem 1,3 millió forintot nyertek.

A főnyereményt megnyerő játékosnak a sorsolás másnapjától számított

90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat.

A telefonon történő egyeztetés során a lottótársaság munkatársa a szelvényen szereplő információk alapján meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán - írták.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, ekkor megvizsgálják az eredeti szelvény érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődik a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik – közölte a Szerencsejáték Zrt.