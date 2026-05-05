Közel 80 ezer diák érettségizik matematikából országszerte

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 5. 08:09

Kedden matematikával folytatódnak az érettségik: több mint 79 ezer diák vizsgázik közép- és emelt szinten, majd történelem és idegen nyelvek következnek.

Matematika írásbeli vizsgákkal folytatódik ma az érettségi. Az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint matematikából középszinten 71 559-en, emelt szinten 8264-en vizsgáznak kedden. Másnap történelemből középszinten 71 504, emelt szinten 8273 diák tesz majd vizsgát.

Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák: május 7-én angolnyelvből középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en; május 8-án német nyelvből középszinten 10 154-en, emelt szinten 3041-en érettségiznek. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a végzős tanulók 57,7 százaléka tesz rendes érettségi vizsgát.

A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők 1,5 százaléka ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkezett. Előrehozott vizsgát a diákok 35,3 százaléka, szintemelőt 4,5 százalékuk, míg pótló és a javító vizsgát egy százalékuk tesz majd.

Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 10., a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek - közölte a hivatal.