Hatalmas erdőtűz pusztít Kárpátalján, repülőgépekkel is oltják a lángokat

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 6. 16:07

Mintegy 75 hektáron ég az erdő a Borzsa-havas lejtőin Kárpátalján, ahol több száz ember dolgozik a tűz megfékezésén.

Kiterjedt erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa-havas lejtőin, Volóc nagyközség közelében. Az ukrán hatóságok szerint a lángok mintegy 75 hektárnyi területet érintenek, az oltási munkálatokban pedig már a katasztrófavédelem repülőgépei is részt vesznek.

Az Ukrinform beszámolója szerint a helyszínen vészhelyzeti műveleti központot állítottak fel. Miroszlav Bileckij, Kárpátalja katonai kormányzója közölte: a tüzet hivatásos tűzoltók és helyi önkéntesek közösen próbálják megfékezni. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják.

A Kárpátalja Megyei Katasztrófavédelmi Főosztály tájékoztatása szerint 65 hivatásos tűzoltó, az állami erdészet 86 munkatársa és közel száz önkéntes dolgozik a helyszínen. Összesen mintegy 250 ember és 24 jármű vesz részt a második napja tartó oltási munkálatokban.

A nehéz terepviszonyok és a tűz gyors terjedése miatt a légi egységek bevonására is szükség volt, hogy megakadályozzák a lángok további terjedését a hegyvidéki erdős területeken.