Két hétre magára hagyta négy gyermekét egy somogyi nő, vádat emeltek ellene

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 7. 08:52

Kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat az ügyészség egy somogyi nő ellen, aki 2024 szeptemberében két hétre ellátatlanul hagyta négy gyermekét.

Vádat emelt a Fonyódi Járási Ügyészség egy somogyi nő ellen, aki 2024 szeptemberében ismeretlen helyre távozott, és két hétig ellátatlanul hagyta négy kiskorú gyermekét – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a nő férjét 2024 júniusában letartóztatták, ezt követően a vádlott társkereső oldalon kezdett ismerkedni. Szeptemberben egy férfi ismerőséhez utazott anélkül, hogy a 15, 13, 10 és 8 éves gyermekeinek elmondta volna, hová megy és mikor tér vissza.

Az ügyészség közlése alapján távozásakor csak rövid időre elegendő hideg élelmiszert hagyott otthon, pénzt nem adott a gyerekeknek, és tüzelőről sem gondoskodott.

A gyermekek ugyan telefonon néhányszor beszéltek az anyjukkal, de környezetük előtt titkolták, hogy magukra maradtak. Az ügyészség szerint igazolatlanul hiányoztak az iskolából, ketten megfáztak a fűtetlen házban, emellett napokig nem étkeztek és nem tisztálkodtak megfelelően.

A nő egy iskolai jelzést követően hazatért, azonban másnap ismét elutazott férfi ismerőséhez úgy, hogy sem pénzt, sem élelmiszert nem biztosított gyermekeinek, és közölte: nem kívánja ellátni a felügyeletüket.

A gyerekek végül rokonokhoz kerültek, majd a gyámhatóság állami intézményben helyezte el őket.

A Fonyódi Járási Ügyészség a nővel szemben kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.