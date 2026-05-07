Két hétre magára hagyta négy gyermekét egy somogyi nő, vádat emeltek ellene
Kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat az ügyészség egy somogyi nő ellen, aki 2024 szeptemberében két hétre ellátatlanul hagyta négy gyermekét.
Vádat emelt a Fonyódi Járási Ügyészség egy somogyi nő ellen, aki 2024 szeptemberében ismeretlen helyre távozott, és két hétig ellátatlanul hagyta négy kiskorú gyermekét – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a nő férjét 2024 júniusában letartóztatták, ezt követően a vádlott társkereső oldalon kezdett ismerkedni. Szeptemberben egy férfi ismerőséhez utazott anélkül, hogy a 15, 13, 10 és 8 éves gyermekeinek elmondta volna, hová megy és mikor tér vissza.
Az ügyészség közlése alapján távozásakor csak rövid időre elegendő hideg élelmiszert hagyott otthon, pénzt nem adott a gyerekeknek, és tüzelőről sem gondoskodott.
A gyermekek ugyan telefonon néhányszor beszéltek az anyjukkal, de környezetük előtt titkolták, hogy magukra maradtak. Az ügyészség szerint igazolatlanul hiányoztak az iskolából, ketten megfáztak a fűtetlen házban, emellett napokig nem étkeztek és nem tisztálkodtak megfelelően.
A nő egy iskolai jelzést követően hazatért, azonban másnap ismét elutazott férfi ismerőséhez úgy, hogy sem pénzt, sem élelmiszert nem biztosított gyermekeinek, és közölte: nem kívánja ellátni a felügyeletüket.
A gyerekek végül rokonokhoz kerültek, majd a gyámhatóság állami intézményben helyezte el őket.
A Fonyódi Járási Ügyészség a nővel szemben kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.