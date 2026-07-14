Fidesz-KDNP: hallgat az Európai Bizottság, miközben a Tisza-kormány lebontja a demokráciát

Szerző: MTI

2026. július 14. 19:07

A Tisza-kormány Európában példátlan módon bontja le a magyar demokráciát, korlátozza a demokratikus politikai versenyt és szűkíti a választójogot Magyarországon - írta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja keddi sajtóközleményében.

Az Európai Parlament költségvetési és költségvetési ellenőrzési bizottságának együttes ülésén - amelyen három uniós biztos részvételével a Magyarországnak járó uniós forrásokról és a jogállamiság helyzetéről tartottak eszmecserét - Deutsch Tamás, Dömötör Csaba és László András arra hívták fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök személyre szabott jogalkotással történő leváltása,

az Alkotmánybíróság visszaható hatályú jogalkotással történő "lefejezése",

az ellenzéki politikusok választhatóságának kizárását célzó alkotmánymódosítások, a politikai verseny korlátozása és a polgárok szabad választási jogának szűkítése olyan fejlemények, amelyekre az Európai Bizottságnak haladéktalanul és egyértelműen reagálnia kellene.

Deutsch Tamás felszólalásában azt mondta: a Tisza-kormány egyetlen alkotmánymódosítással leváltotta a hivatalban lévő köztársasági elnököt, személyre szabott és visszaható hatályú szabályozással "lefejezte" az Alkotmánybíróságot, korlátozta a választójogot, valamint egy olyan

"politikai rendőrség" létrehozását készíti elő,

amely korlátozott bírósági kontroll mellett működhetne. Hozzátette: miközben az Európai Bizottság korábban rendszeresen állást foglalt a magyar jogállamiság kérdésében, most "mély hallgatásba burkolózik".

Dömötör Csaba a közlemény szerint emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság éveken keresztül a jogállamiságra hivatkozva tartotta vissza Magyarország uniós forrásainak jelentős részét. Kifogásolta, hogy a bizottság most nem emeli fel a szavát annak ellenére sem, hogy a frissen elfogadott alkotmánymódosítás visszamenőleges hatállyal megakadályozza az ellenzék vezetőjének újraindulását miniszterelnök-jelöltként, valamint tizenkét évben maximálja az országgyűlési képviselői mandátum időtartamát. Hozzátette: ha ugyanezeket a szabályokat az Európai Unióban alkalmaznák, számos jelenlegi európai vezető, köztük az Európai Parlament vezető tisztségviselői és több tagállam miniszterelnöke sem indulhatna újra választáson.

László András rámutatott: a köztársasági elnök eltávolítása csak az első lépés volt. Állítása szerint nyilvános fenyegetések érték az Alkotmánybíróság elnökét és több alkotmánybírót, valamint a Kúria, az Állami Számvevőszék, a médiahatóság és a Legfőbb Ügyészség vezetőit is. Megfogalmazása szerint

a kormány módszeresen számolja fel a független intézmények rendszerét.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselői felszólították az Európai Bizottságot, hogy egyértelműen mondja ki, összeegyeztethetőnek tartja-e az európai demokratikus normákkal a visszamenőleges hatályú alkotmányozást, a politikai verseny korlátozását, a képviselői mandátumok utólagos korlátozását, valamint a független intézmények vezetőinek politikai alapon történő eltávolítását. A közlemény szerint

a bizottság képviselői a meghallgatáson egyetlen feltett kérdésre sem adtak érdemi választ.

A delegáció közleménye szerint a demokratikus alapelvek minden tagállamra egyformán vonatkoznak. Úgy fogalmaztak: ha Brüsszel csak akkor emeli fel a szavát, amikor az politikai érdekeit szolgálja, akkor a jogállamiság és a demokratikus alapelvek nem közös európai értékek, hanem politikai fegyverré válnak. A bizottság mostani hallgatása szerintük a kettős mérce egyértelmű bizonyítéka.