Felmentette a Vasút igazgatósági elnökét Vitézy Dávid

Szerző: MTI

2026. július 14. 17:07

Keddi hatállyal felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A miniszter közösségi oldalán tett bejegyezés szerint a MÁV igazgatóságában

teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György.



A miniszter úgy fogalmazott: a magyar vasúti közlekedés

felvirágoztatása

és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, az új igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik.

Vitézy Dávid májusban mentette fel pozíciójából Dányi Gábor Zoltánt, a MÁV Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesét. A vállalat gazdasági területét Bakos Krisztina kontrolling főigazgató vette át, utóbbi posztja megtartása mellett.

A tárcavezető június elején Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (MÁV SZK) vezérigazgatójának, aki Bada Jánost váltotta a poszton.