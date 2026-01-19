Hamarosan ékezik a háború elleni petíció

Szerző: MTI, Gondola

2026. január 19. 16:39

A következő napokban bejelentik a nemzeti petíció pontos formáját, tartalmát és azt is, hogy milyen események kapcsolódnak hozzá – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Brüsszelen keresztül az ukrán háború és az ukrán állam vég nélküli finanszírozására használják fel, nem fogadjuk el a zsarolást és a fenyegetőzést, mi a béke pártján állunk. Hidvéghi Balázs az Igazság órája című online műsorban azt mondta, a nemzeti petíció tiltakozás, üzenet Brüsszel felé a választásokhoz közeledve arról, hogy nem kérünk a háborús politikájukból, nem fogjuk megengedni azt, hogy Magyarországot belerángassák ebbe a konfliktusban.

A politikus hangsúlyozta, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Brüsszelen keresztül az ukrán háború és az ukrán állam vég nélküli finanszírozására használják föl. „Nem fogadjuk el a zsarolást és a fenyegetőzést, mi a béke pártján állunk” – hangsúlyozta „Fontos, hogy kristálytiszta üzenetet küldjünk Brüsszelnek arról, hogy Magyarország és a józan magyar többség a béke pártján áll és nem fogadja el az agresszív, veszélyes brüsszeli terveket” – jelentette ki az államtitkár. Csak az ukrán állam finanszírozására 800 milliárd dollárt fordítanának a következő évtizedben.

Ebben nincs benne az ukrán hadsereg finanszírozására kért összeg, nincsenek benne a fegyverszállítmányok, a muníció, minden egyéb a háborúhoz kapcsolódó költség – közölte Hidvéghi Balázs, hozzátéve: az ukrán állam finanszírozása 1,3 millió forintot jelentene minden magyar család számára. A politikus kifejtette, miközben a kormány évek óta az emberek véleményére alapozza politikáját, a legfontosabb döntéseit a migráció, a családtámogatások, a szuverenitás kérdésében vagy a gender ügyében a baloldal már azelőtt elkezdi támadni és bagatellizálni, mielőtt a pontos részleteket megismerhetné. „Hogy mi lesz Ukrajnával, részesei leszünk-e egy katasztrófába vezető brüsszeli útnak, vagy kívül maradunk azon, miközben megtartjuk EU- és NATO-tagságunkat, kulcskérdés Magyarország számára. Nekünk Magyarország az első, nem a vélt vagy valós ukrán érdekek” – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

A nemzeti konzultációk költségeire vonatkozó bírálatokra az államtitkár kifejtette, ezek sokszorosába kerülne a magyaroknak, ha Ukrajna EU-tag lenne vagy hosszú évekig finanszírozni kellene az ukrán háborút. Hozzátette: a migráció miatt Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós bírságról is azt mondják nyugati politikusok, hogy ennek sokszorosát fordítják a nem kontrollált bevándorlás kezelésére. Az államtitkár kifejtette, Orbán Viktor miniszterelnök kitartó és elvi alapú politizálásának visszaigazolása, elismerése, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke meghívta a gázai Béketanácsba.