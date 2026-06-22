Hajtóvadászat a pride-zászlókat Dunába dobó férfi ellen

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. június 22. 14:37

Az V. Kerületi rendőrkapitányság rongálás gyanújával folytat nyomozást a Dunába dobott pride-zászlók miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügynek még nincs gyanúsítottja.

Rongálás vétség gyanújával indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a rendőrség azután, hogy a Dunába dobták a pride-zászlókat – derült ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a lapnak adott válaszából. Hozzátették: az eljárást az V. Kerületi Rendőrkapitányság folytatja.

Ahogy arról vasárnap beszámoltak,

egy nappal a kihelyezésük után a Dunába dobták a pride-zászlókat az Erzsébet hídról.

Bohár Dániel is megosztotta az erről szóló videót, amelyen távolról rögzítették, hogy valaki éppen leszerel a helyéről, majd a Dunába hajítja az egyik ilyen zászlót. A felvételről úgy tűnik, a többi zászló sem úszta meg, mindet leszedték. A zászlókat a főpolgármesteri hivatal helyeztette ki, így készülve a június 27-i, szombati Budapest Pride felvonulásra. A fejleményekre reagálva Karácsony Gergelyék jelezték, hogy feljelentést tesznek, a zászlókat pedig pótolni fogják.