Így még sosem láthattuk Attilát, a hun fejedelmet
Szerző: Gondola
2026. január 22. 19:35
A magyar kultúra napján, 2026. január 22-én megnyílt az Attila című nagyszabású nemzetközi időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.
A tárlat a hunok uralkodójának, Attilának a személyét, történelmi szerepét és kulturális örökségét mutatja be 13 ország 64 múzeumából érkezett mintegy 400 műtárgyon keresztül, és július 12-ig látogatható.
A kiállítás célja, hogy átfogó, tudományosan megalapozott képet adjon Attiláról, valamint bemutassa az uralkodót övező mítosz és történeti valóság kapcsolatát. A tárlat különlegessége, hogy nemcsak régészeti leletekre épít, hanem a történettudomány, művészettörténet, antropológia és archeogenetika eredményeit is felhasználja, továbbá bemutatja az Attila-kép változásait az elmúlt mintegy 1600 év során nyugati, keleti és magyar értelmezésekben.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédében kiemelte, hogy Attila alakja a nyugati hagyományban gyakran kegyetlen barbárként jelenik meg, míg keleten hősként és ősatyaként tisztelik. Hangsúlyozta Attila és Magyarország közvetítő szerepét Kelet és Nyugat között, valamint azt az eszmei üzenetet, hogy a kiállítás erőt adhat az önbizalom és a történelmi tudat megerősítéséhez.
Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke szerint a tárlat Európa egyik legjelentősebb kiállítása, amely a volt Hun Birodalom szinte minden régiójából hoz el kiemelkedő értékű emlékeket. Kiemelte, hogy Attila uralkodása idején a Kárpát-medence az eurázsiai politika középpontjába került, és a kiállítás ezt a kontinentális jelentőségű korszakot mutatja be.
Szultan Rajev, a TÜRKSOY főtitkára hangsúlyozta, hogy a kiállítás a türk világ múzeumainak példátlan összefogásával jött létre, és közös tudományos kutatások eredményeit tárja a közönség elé.
A kiállításon a látogatók megismerhetik:
- a hun birodalom történetét és működését,
- a hunok mindennapi életét és szokásait,
- fegyvereket, sírleleteket és antropológiai anyagokat (például torzított koponyákat),
- különleges ékszereket (karperecek, gyűrűk, nyakékek, gránátköves díszek),
- valamint az ún. „Attila méregpoharát”, egy Szeged környékén talált, eredetileg üvegberakásos elektronkehelyt.
Emellett olyan élvezetes kísérőprogramokon vehetnek részt, mint a
- nemzetközi konferenciák és tudományos előadások,
- kerekasztal-beszélgetések,
- múzeumpedagógiai és családi programok,
- kézműves foglalkozások,
- könyvbemutatók, filmvetítések és élő zenei események.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, akár családosan is.