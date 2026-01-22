Így még sosem láthattuk Attilát, a hun fejedelmet

Szerző: Gondola

2026. január 22. 19:35

A magyar kultúra napján, 2026. január 22-én megnyílt az Attila című nagyszabású nemzetközi időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

A tárlat a hunok uralkodójának, Attilának a személyét, történelmi szerepét és kulturális örökségét mutatja be 13 ország 64 múzeumából érkezett mintegy 400 műtárgyon keresztül, és július 12-ig látogatható.

A kiállítás célja, hogy átfogó, tudományosan megalapozott képet adjon Attiláról, valamint bemutassa az uralkodót övező mítosz és történeti valóság kapcsolatát. A tárlat különlegessége, hogy nemcsak régészeti leletekre épít, hanem a történettudomány, művészettörténet, antropológia és archeogenetika eredményeit is felhasználja, továbbá bemutatja az Attila-kép változásait az elmúlt mintegy 1600 év során nyugati, keleti és magyar értelmezésekben.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédében kiemelte, hogy Attila alakja a nyugati hagyományban gyakran kegyetlen barbárként jelenik meg, míg keleten hősként és ősatyaként tisztelik. Hangsúlyozta Attila és Magyarország közvetítő szerepét Kelet és Nyugat között, valamint azt az eszmei üzenetet, hogy a kiállítás erőt adhat az önbizalom és a történelmi tudat megerősítéséhez.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke szerint a tárlat Európa egyik legjelentősebb kiállítása, amely a volt Hun Birodalom szinte minden régiójából hoz el kiemelkedő értékű emlékeket. Kiemelte, hogy Attila uralkodása idején a Kárpát-medence az eurázsiai politika középpontjába került, és a kiállítás ezt a kontinentális jelentőségű korszakot mutatja be.

Szultan Rajev, a TÜRKSOY főtitkára hangsúlyozta, hogy a kiállítás a türk világ múzeumainak példátlan összefogásával jött létre, és közös tudományos kutatások eredményeit tárja a közönség elé.

A kiállításon a látogatók megismerhetik:

a hun birodalom történetét és működését,

a hunok mindennapi életét és szokásait,

fegyvereket, sírleleteket és antropológiai anyagokat (például torzított koponyákat),

különleges ékszereket (karperecek, gyűrűk, nyakékek, gránátköves díszek),

valamint az ún. „Attila méregpoharát”, egy Szeged környékén talált, eredetileg üvegberakásos elektronkehelyt.

Emellett olyan élvezetes kísérőprogramokon vehetnek részt, mint a

nemzetközi konferenciák és tudományos előadások,

kerekasztal-beszélgetések,

múzeumpedagógiai és családi programok,

kézműves foglalkozások,

könyvbemutatók, filmvetítések és élő zenei események.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, akár családosan is.