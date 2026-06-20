Irán bejelentette: lezárta a hajók elől a Hormuzi-szorost
Szerző: MTI
2026. június 20. 16:34
Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől.
A közlemény szerint a döntés oka
az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések,
amelyeket Teherán "a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének" nevezett.
Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedéssorozatban, és figyelmeztetett, hogy
további lépések következhetnek,
ha az "agresszió" folytatódik.
Címkék: