Piros Zsombor Jászvásáron is diadalmaskodott

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 12. 21:05

Piros Zsombor nyerte meg a 161 ezer dollár (nagyjából 48,7 millió forint) összdíjazású salakpályás challenger tenisztornát az erdélyi Jászvásáron.

A világranglista 169. helyezettje a vasárnapi fináléban a francia Titouan Droguet-vel csapott össze, aki 116. a rangsorban, és a negyedik helyen emelték ki a szervezők.

Kettejük összevetésében 2-1-re vezetett a budapesti játékos.

Az első szettben egyértelműen a magyar teniszező akarata érvényesült,

majd a másodikban brék nélkül jutottak el a rövidítésig, melyben a francia csak két pontot nyert. A találkozó 1 óra 34 percig tartott.

A 26 éves Piros egy hete megnyerte a 97 ezer dollár összdíjazású brassói tornát,

Jászvásáron pedig begyűjtötte pályafutása 11. challenger-trófeáját.

Eredmény, döntő:

Piros Zsombor-Titouan Droguet (francia, 4.) 6:1, 7:6 (7-2)