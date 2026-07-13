Kínos! - 13%-t kapott a Tisza-sziget jelöltje a gyömrői időközi választáson

Szerző: Infostart, Gondola

2026. július 13. 08:01

Gyenes Levente nyerte az időközi képviselőválasztást a gyömrői 3-as számú körzetben. A település 2002-2024 közötti polgármestere a szavazatok több mint 35 százalékát szerezte meg.

Gyenes Levente nyerte az időközi képviselő-választást a gyömrői 3-as számú körzetben. A település 2002-2024 közötti polgármestere a szavazatok több mint 35 százalékát szerezte meg. A mi hazánkos polgármester Kisberk Szabolcs által támogatott Tóth Andrea 23,08 százalékot ért el. Lesti Árpád független jelölt 18,39 százalékot ért el.

A helyi Tisza-sziget tag Veres Gábor 13,04, míg a Momentum jelöltje Südi Milán 7,86 százalékot kapott.

Gyömrőn élénk politikai perpatvar alakult ki a mai választás előtt. A polgármester és Gyenes Levente feszült egymásnak.