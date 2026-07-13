Magyar Péter: Európa legnagyobb Mercedes-üzeme létesült Kecskeméten

Szerző: MTI, Gondola

2026. július 13. 11:37

Új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Kecskeméten.

A kormányfő az interneten élő bejelentkezésekor a gyárépület mellett állva arról beszélt, hogy a hétfői átadást követően az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C osztály elektromos változatát. Kiemelte: jelenleg több mint 100 ezer autót gyártanak évente, s ötezer munkavállalót foglalkoztatnak a kecskeméti gyárban, a cél pedig az, hogy

évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósoroktól, továbbá hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a társaságnak.

A bejelentkezést követően Magyar Péter egy elektromos meghajtású Mercedes volánja mögé ült és Ola Källenius-szal, a Mercedes-Benz globális vezérigazgatójával a megnyitó helyszínére hajtott. A Mercedes új gyára fontos helyet foglal el mind a cég termelési láncában, mind a magyar gazdaságban, a vállalat jelenléte erősíti Magyarország beágyazottságát a globális autóipari értékláncba és bizonyítja, hogy hazánk képes hosszú távú, stratégiai jelentőségű ipari beruházások befogadására – jelentette ki Magyar Péter. Beszédében hangsúlyozta, hogy

az új gyárépületben nemcsak a termelési kapacitások bővülése látható, hanem a magyar gazdaság, tudás és innovációs képesség megerősítése is.

„A Mercedes Benz egymilliárd eurót ruházott be ebbe az új gyárba, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a gyár jelentősége felerősödik a globális hálózatban is” – tette hozzá.

A kétkezi munkást ugyanúgy megilleti a tisztes bér, a munkahelyi biztonság és a pihenés szabadsága, ahogyan a topmenedzsert is – hangsúlyozta Magyar Péter Kijelentette: a kormány célja, hogy Magyarországon ne csak munka legyen, a tisztességgel elvégzett munka a biztos megélhetést is tegye lehetővé. Közölte: a kormány nem pusztán termelőkapacitást lát a kecskeméti gyárban, hanem

lehetőséget arra, hogy a magyar vállalatok minél magasabb szinten tudjanak bekapcsolódni azokba a láncolatokba,

aminek a végén egy új elektromos autó gördül le a futószalagról. A magyar szaktudásnak és a magyar innovációnak komoly hozzáadott értéke lehet és lesz is, ezért a kormány célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások is profitáljanak az idetelepülő óriási beruházásokból – mondta, kiemelve: ebben nem csak a hazai vállalkozásoknak van feladatuk.