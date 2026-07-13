Áder: a kormány szétveri a magyar jogállamot

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. július 13. 07:36

Nem kapott arra felhatalmazást Magyar Péter, hogy politikai szőnyegbombázást hajtson végre – jelentette ki a volt köztársasági elnök a Hír Tv-ben.

Áder János a vasárnap este 9-kor kezdődő Bayer show-ban azt mondta: példátlan, hogy a kormány szétveri a magyar jogállamot, és fenyegeti a közjogi méltóságokat. A volt köztársasági elnök szerint az országban jelenleg egy olyan „közjogi szőnyegbombázás” zajlik, amely szétveri a magyar jogállamot és korlátozza az olyan alapvető alkotmányos jogokat, mint a választójog.

A korábbi államfő rámutatott: a kormányzó erő korábbi ígéreteivel szemben nem a jogállami normák betartásával, hanem

példátlan és antidemokratikus eszközökkel igyekszik kiiktatni politikai ellenfeleit az abszolút hatalom megszerzése érdekében.

Áder János szerint ennek a politikai stratégiának a része Sulyok Tamás jelenlegi köztársasági elnök törvényalkotással történő, jogilag megalapozatlan eltávolítási kísérlete is. A volt elnök mindezek mellett arra figyelmeztetett, hogy a közösségi médiában és a politikai közbeszédben gerjesztett verbális erőszak és fenyegetőzés rendkívül veszélyes irányba mutat, és ha nem sikerül időben gátat szabni a lincshangulatnak, a szóbeli uszítást törvényszerűen fizikai atrocitások fogják követni.