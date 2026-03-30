Kapitány István álma 2 millió forintba fájna mindenkinek

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. március 30. 10:45

Kapitány István szerint nincs szükség a rezsicsökkentésre, a benzinre sem kell a védett ár és az árréscsökkentés is felesleges. Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó ezzel kapcsolatosan rámutatatott, mindez 1,8 millió forintjába kerülne egy magyar családnak.

A miniszterelnöki főtanácsadó emlékeztetett, ezeket az intézkedéseket azért hozta a kormány, hogy megvédje a magyar családokat, nyugdíjasokat, vállalkozásokat a háborús áremelkedésektől. – A Shell-részvényeken milliárdos Kapitány István aligha tudja mennyibe is kerül az üzenete egy átlagos magyar családnak, ezért kiszámoltam: vegyünk egy kétgyermekes családot, ahol a szülők átlagkeresetűek.

Az árréscsökkentés, a védett üzemanyagár és a rezsivédelem eltörlése évente átlagosan 1,8 millió forintot venne ki a pénztárcájukból – mutatott rá, hozzátéve, hogy a rezsicsökkentés eltörlése pedig azt jelentené, hogy a jelenlegi, évi nagyjából 250–350 ezer forintos rezsiköltség egy négytagú családnál akár megközelítené az egymillió forintot is, ami legalább 600 ezer forintos többlet.

Szalai Piroska arra is emlékeztetett, mindemellett a Tisza az ukránok és Brüsszel kedvéért teljesen levágná az országot az olcsóbb orosz energiáról, ami hatalmas kiesés ellátási zavarokat is okozhat, s még nagyobb, akár négyszeres rezsit jelenthetne mindenkinek.

– Az olajválság és az ukrán olajblokád miatt a védett ár nélkül már Magyarországon is elszabadult volna benzin ára.

A védett üzemanyagár nélkül a benzin ára könnyen 1000 Ft/liter körül alakulhatna; egy átlagos autóhasználat mellett ez évi 600–900 ezer forinttal növelné a család kiadásait. (Átlagos használatnál az első autóra számolhatunk 18 ezer km/év futással és 8 literes fogyasztással, a másodiknál felével.) Az árréscsökkentés kapcsán felidézte, az intézkedést a nagy élelmiszerláncok indokolatlanul magas árrése ellen vezette be a kormány.

– Az árréscsökkentés megszüntetése azt eredményezné, hogy a boltok magasabb árrést érvényesítenek, ami egy átlagos családnál: évi 180–360 ezer forinttal drágább bevásárlást jelentene – sorolta. Szalai Piroska egyúttal emlékeztetett, mindezek mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a Tisza megszorító csomagjának többi elemét, amit politikusaik és szakértőik emlegetnek, így például az szja megemelését, a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlését sem. – Ebben az esetben a tiszás elvonás mértéke brutális, évi több millió forintot vennének el egy kétgyermekes családtól – mutatott rá.