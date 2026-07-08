Kövér László küzd a diktatúra kiépítése ellen

Szerző: MTI

2026. július 8. 15:35

A "diktatúra kiépítésével szembeni" ellenállásra hívott fel Kövér László, a Fidesz országos választmányának elnöke szerdán a Facebookon.

"A gyerekeink, unokáink érdekében muszáj kiállnunk a diktatúra kiépítésével szemben, muszáj kiállnunk és ellenállnunk azon hatalmi törekvéssel szemben, amely

romba dönti mindazt, amit a rendszerváltozás óta elértünk"

- mondta Kövér László a videóban, amelyet Orbán Viktor Fidesz-elnök, volt miniszterelnök közösségi oldalára töltöttek fel.

A Fidesz választmányi elnöke szerint a köztársasági elnök hivatalából történő eltávolításának "semmilyen politikai súlya, jelentősége" nincs a most hatalomgyakorlók szempontjából, de óriási jelentősége van a magyar demokrácia és jogállam szempontjából.

Kövér László az "önkényuralmi rendszer kiépítésének az egyik kulcsmozzanatának" nevezte a Sulyok Tamás államfő elmozdítására irányuló törekvéseket, és hangsúlyozta:

erkölcsi és emberi kötelességük kiállni a köztársasági elnök mellett.

A Fidesz és a KDNP csütörtökön este a Sándor-palotánál tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása és az államfő elmozdítása ellen.

A Tisza-kormány által benyújtott alaptörvény-módosításban - amelyet kedden kezdett tárgyalni az Országgyűlés - egyebek mellett az is szerepel, hogy a módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.