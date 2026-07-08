Honfitársunk vezet világranglistát
Márton Viviana vezeti a friss tekvondó világranglistát és olimpiai rangsort.
A magyar szövetség szerdai tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok
67 kilogrammban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben,
ugyanebben a súlycsoportban testvére, Márton Luana a negyedik.
Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található: vezet a 67 kilogrammosok között, míg harmadik 62 kilóban.
A legelőkelőbb magyar pozíciók az új ranglistákon:
világranglista:
Márton Viviana (67 kg) – 1. hely
Salim Kamilah (46 kg) – 2. hely
Salim Sharif Gergely (63 kg) – 3. hely
Márton Viviana (62 kg) – 3. hely
olimpiai rangsor:
Márton Viviana (67 kg) – 1. hely
Salim Omar Gergely (68 kg) – 3. hely
Salim Kamilah (49 kg) – 4. hely
Márton Luana (67 kg) – 4. hely