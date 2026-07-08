Honfitársunk vezet világranglistát

Szerző: MTI

2026. július 8. 22:08

Márton Viviana vezeti a friss tekvondó világranglistát és olimpiai rangsort.

A magyar szövetség szerdai tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok

67 kilogrammban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben,

ugyanebben a súlycsoportban testvére, Márton Luana a negyedik.

Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található: vezet a 67 kilogrammosok között, míg harmadik 62 kilóban.

A legelőkelőbb magyar pozíciók az új ranglistákon:

világranglista:

Márton Viviana (67 kg) – 1. hely

Salim Kamilah (46 kg) – 2. hely

Salim Sharif Gergely (63 kg) – 3. hely

Márton Viviana (62 kg) – 3. hely

olimpiai rangsor:

Márton Viviana (67 kg) – 1. hely

Salim Omar Gergely (68 kg) – 3. hely

Salim Kamilah (49 kg) – 4. hely

Márton Luana (67 kg) – 4. hely