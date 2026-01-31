Labdarúgó NB I - A Felcsút megverte az Újpestet
Joel Fameyeh góljával a Puskás Akadémia 1-0-ra nyert az Újpest vendégeként a labdarúgó Fizz Liga huszadik fordulójának szombat esti mérkőzésén.
A cseh válogatott Fabrizio Stronati négy és fél éven keresztül futballozott a Puskás Akadémiában, januárban azonban az Újpest átigazolta, szombaton pedig először játszott a felcsútiak ellen. A pénteken szerződtetett Nejc Gradisar a kispadon kezdett a hazaiaknál, de a háromszoros szlovén válogatott támadó az 59. percben pályára lépett.
A felcsútiak 2024 júliusa után nyertek újra a Szusza Ferenc Stadionban.
Fizz Liga, 20. forduló:
Újpest FC-Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)
Szusza Ferenc Stadion, 4078 néző. v.: Káprály
gólszerző: Fameyeh (81.)
sárga lap: Nunes (44.), illetve Golla (65.), Lukács D. (77.), Fameyeh (81.)
Újpest FC:
Banai - Bodnár G., Nunes, Stronati, Fiola - Matko (Vlijter, 83.), Lacoux (Ademi, 59.), Fenyő (Horváth K., 78.), Beridze (Brodic, 78.) - Tucic (Gradisar, 59.), Ljujic
Puskás Akadémia FC:
Szappanos - Maceiras, Golla, Harutjunjan, Favorov - Lukács D., Okeke, Duarte, Nagy Zs. (Soisalo, a szünetben) - Fameyeh (Szolnoki, 86.), Mondovics (Kern, 78.)
Újpesti lehetőségekkel indult a mérkőzés, elsősorban Matija Ljujic állt közel a gólszerzéshez, de a negyedik percben
Szappanos Péter védett hatalmasat
a középpályás szabadrúgását követően, egy perccel később pedig a szerb légiós tíz méterről a kapufát találta el.
A biztató kezdés után nagy volt a visszaesés a folytatásban, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben, pedig a hazaiaknál Aljosa Matko, míg a vendégeknél Lukács Dániel áll holtversenyben a góllövőlista első helyén.
A második félidőben még inkább visszafogottan játszott a két csapat, az első érdemleges jelenetre a 69. percig kellett várni. A szlovén Matko a tizenhatos jobb oldaláról kapásból lőtt kapura, a léc alá tartó labdát azonban Szappanos óriási vetődéssel kiütötte. Rengeteg technikai hiba jellemezte a játékot, emellett sokat állt a játék. Aztán a 81. percben a csereként pályára lépő Mikael Soisalo pontos jobb oldali beadása után
Joel Fameyeh félfordulatból lőtt jobbal a kapu bal oldalába.
A ghánai csatár augusztus után volt ismét eredményes a bajnokságban. A hajrában Szappanos még kétszer védett, de az Újpest támadásaiból hiányzott az átütőerő.
A lila-fehérek
Szélesi Zoltán vezetőedző irányításával egyelőre nem nyertek bajnokit,
mivel a múlt heti, nyíregyházi döntetlen után a felcsútiak ellen pont nélkül maradtak.