Labdarúgó NB I - A Felcsút megverte az Újpestet

Szerző: MTI

2026. január 31. 21:36

Joel Fameyeh góljával a Puskás Akadémia 1-0-ra nyert az Újpest vendégeként a labdarúgó Fizz Liga huszadik fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A cseh válogatott Fabrizio Stronati négy és fél éven keresztül futballozott a Puskás Akadémiában, januárban azonban az Újpest átigazolta, szombaton pedig először játszott a felcsútiak ellen. A pénteken szerződtetett Nejc Gradisar a kispadon kezdett a hazaiaknál, de a háromszoros szlovén válogatott támadó az 59. percben pályára lépett.

A felcsútiak 2024 júliusa után nyertek újra a Szusza Ferenc Stadionban.

Fizz Liga, 20. forduló:

Újpest FC-Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, 4078 néző. v.: Káprály

gólszerző: Fameyeh (81.)

sárga lap: Nunes (44.), illetve Golla (65.), Lukács D. (77.), Fameyeh (81.)

Újpest FC:

Banai - Bodnár G., Nunes, Stronati, Fiola - Matko (Vlijter, 83.), Lacoux (Ademi, 59.), Fenyő (Horváth K., 78.), Beridze (Brodic, 78.) - Tucic (Gradisar, 59.), Ljujic

Puskás Akadémia FC:

Szappanos - Maceiras, Golla, Harutjunjan, Favorov - Lukács D., Okeke, Duarte, Nagy Zs. (Soisalo, a szünetben) - Fameyeh (Szolnoki, 86.), Mondovics (Kern, 78.)

Újpesti lehetőségekkel indult a mérkőzés, elsősorban Matija Ljujic állt közel a gólszerzéshez, de a negyedik percben

Szappanos Péter védett hatalmasat

a középpályás szabadrúgását követően, egy perccel később pedig a szerb légiós tíz méterről a kapufát találta el.

A biztató kezdés után nagy volt a visszaesés a folytatásban, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben, pedig a hazaiaknál Aljosa Matko, míg a vendégeknél Lukács Dániel áll holtversenyben a góllövőlista első helyén.

A második félidőben még inkább visszafogottan játszott a két csapat, az első érdemleges jelenetre a 69. percig kellett várni. A szlovén Matko a tizenhatos jobb oldaláról kapásból lőtt kapura, a léc alá tartó labdát azonban Szappanos óriási vetődéssel kiütötte. Rengeteg technikai hiba jellemezte a játékot, emellett sokat állt a játék. Aztán a 81. percben a csereként pályára lépő Mikael Soisalo pontos jobb oldali beadása után

Joel Fameyeh félfordulatból lőtt jobbal a kapu bal oldalába.

A ghánai csatár augusztus után volt ismét eredményes a bajnokságban. A hajrában Szappanos még kétszer védett, de az Újpest támadásaiból hiányzott az átütőerő.

A lila-fehérek

Szélesi Zoltán vezetőedző irányításával egyelőre nem nyertek bajnokit,

mivel a múlt heti, nyíregyházi döntetlen után a felcsútiak ellen pont nélkül maradtak.