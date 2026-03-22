Labdarúgó NB I - Eldőlni látszik a bajnoki cím
Valószínűleg a Konferencia-ligára készülhet a Ferencváros.
Fizz Liga, 27. forduló, program:
MTK Budapest–Paksi FC 0–2
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1
Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2–0
Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3
Kisvárda-Master Good–Ferencvárosi TC 1–1
A Győr megnyerte a Kazincbarcika elleni mérkőzését, a Fradi csak döntetlent ért el a Kisvárda ellen -
ez utóbbi kétpontos veszteség döntő is lehet a bajnokság kimenetélét illetőnen.
A Győr győzelmében Vitális Milán két gólja döntött. Az ETO-játékos a válogatottban a Portugália ellen csereként szállt be.
Szánalmasan gyengén erőlködött.
A Kazinbarcika elleni hősködését így csak homlokráncolással lehet értékelni.
A Fradi zakóval felérő döntetlent küszködött ki Kisvárdán.
Egyáltalán nem lehetett látni, hogy az FTC jobb játékosokból állna, mint a Kisvárda.
Keane edző súlyos szakmai hibát követett el azzal, hogy Grubernek csak a meccs végén adott lehetőséget a játékra. Minimum a teljes második félidőt meg kellett volna kapnia a csatárnak. (Akik helyette csatárok voltak, nulla körüli teljesítményt nyújtottak.)
Már az összeállítással valószínűleg hibázott az ír mester.
Az rendben volt, hogy a portugáliai súlyos vereség után hét helyen változtatott.
Ám így is betett a csapatba olyan játékosokat, akik a folyamatos labdavesztéssel teszik nézhetetlenné a Fradi-meccseket. A látott mérkőzés után nehezen képzelhető el, hogy ez a Fradi megnyerje a bajnokságot.
Győzhet a Győr, ez a csapat viszont alkalmatlan arra, hogy a Bajnokok Ligájában csoportkörbe kerüljön. Így legmagasabb rangú sorozatnak az Európa-liga marad a leendő hazai kupagyőztesnek - erre még a ma NB II-es Honvédnak is van esélye -, másik két csapatunk a Konferencia-ligában erőlködhet. Ezek egyike lehet például maga a Fradi is, amelynek vezetői konfetti-ligának gúnyolják ezt a kupasorozatot.
Bárcsak elhozná a Konferencia-liga trófeáját a Fradi!
Klubfutballunkban több dolog tisztázódott.
Kiderült, melyik lehet az a négy csapat, amelyik a kupasorozatokban hazánkat képviselheti a jövőben. A Ferencváros és a Győr adott.
Mellettük az Újpest és a Vautas rúghat labdába.
Az Újpestnek Dárdai Pál, a Vasutasnak Bogdán Ádám lett a sportigazgatója.
Ennek a két klubnak áll rendelkezésére tehát az az agykapacitás, amely a nemzetközi sikeres szerepléshez kell.
Jelenlétük egyelőre nem látszik a csapatok gyatra teljesítményén, de szakmai hatásuk igazából a nyári átigazolások után mutatkozhat meg.
A Győr mögöttesébe nehéz belelátni, ugyanakkor mind a Fradi, mind az Újpest, mind a Vasutas esetében jelentős kereterősítésre van szükség.
Noha a Fradiról az hírlik, hogy ennek a klubnak van a legerősebb kerete, sajnos ez a teljesítményén egyáltalán nem látszik meg. Ezeknek a játékosoknak a többsége ugyanis nemzetközi mércével mérve a legjobb esetben is csak közepes. Kivéve a kapusokat: ezek mindegyike - a tartalékokat is beleértve - elsőrangú.
Mind a hátvédsorban, mind a középpályán, mind a csatársorban nagyon erős játékosok kellenek - mindhárom klubkeretben, ahhoz, hogy a nemzetközi kupákban érdemeleges eredményeket érjen el a magyar klubfutball.
Baj lehet az edzővel is.
Keane tréner ugyanis a kisvárdai blama után úgy nyilatkozott, mintha megkönnyebülne azon, hogy a Fradinak nem kell már nemzetközi kupameccseket játszania, hiszen kiesett.
Ez azt sugallja,
egyáltalán nem értette meg a magyarországi klubfutball lényegét.
Ennek értelme ugyanis egyértelműen és csak a nemzetközi kupaszereplés.
Az, hogy a Spartacus a Groupamában veri meg a Ferenvárost, nevetséges ugyan, de a futball világában nulla jelentőségű.
Az NB I egyedüli jelentősége ugyanis az, hogy lehetőséget nyit a nemzetközi kupákban való indulásra. És ezekben a kupákban meg kell érni a tavaszt, sőt elődöntőbe, döntőbe kell jutni.
Ha Keane még ezt sem értette meg, akkor el kell gondolkoznunk jövőjéről.