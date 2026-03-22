Labdarúgó NB I - Eldőlni látszik a bajnoki cím

Szerző: m4sport.hu/Gondola

2026. március 22. 23:08

Valószínűleg a Konferencia-ligára készülhet a Ferencváros.

Fizz Liga, 27. forduló, program:



MTK Budapest–Paksi FC 0–2

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2–0

Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 1–1

Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3

Kisvárda-Master Good–Ferencvárosi TC 1–1

A Győr megnyerte a Kazincbarcika elleni mérkőzését, a Fradi csak döntetlent ért el a Kisvárda ellen -

ez utóbbi kétpontos veszteség döntő is lehet a bajnokság kimenetélét illetőnen.

A Győr győzelmében Vitális Milán két gólja döntött. Az ETO-játékos a válogatottban a Portugália ellen csereként szállt be.

Szánalmasan gyengén erőlködött.

A Kazinbarcika elleni hősködését így csak homlokráncolással lehet értékelni.

A Fradi zakóval felérő döntetlent küszködött ki Kisvárdán.

Egyáltalán nem lehetett látni, hogy az FTC jobb játékosokból állna, mint a Kisvárda.

Keane edző súlyos szakmai hibát követett el azzal, hogy Grubernek csak a meccs végén adott lehetőséget a játékra. Minimum a teljes második félidőt meg kellett volna kapnia a csatárnak. (Akik helyette csatárok voltak, nulla körüli teljesítményt nyújtottak.)

Már az összeállítással valószínűleg hibázott az ír mester.

Az rendben volt, hogy a portugáliai súlyos vereség után hét helyen változtatott.

Ám így is betett a csapatba olyan játékosokat, akik a folyamatos labdavesztéssel teszik nézhetetlenné a Fradi-meccseket. A látott mérkőzés után nehezen képzelhető el, hogy ez a Fradi megnyerje a bajnokságot.

Győzhet a Győr, ez a csapat viszont alkalmatlan arra, hogy a Bajnokok Ligájában csoportkörbe kerüljön. Így legmagasabb rangú sorozatnak az Európa-liga marad a leendő hazai kupagyőztesnek - erre még a ma NB II-es Honvédnak is van esélye -, másik két csapatunk a Konferencia-ligában erőlködhet. Ezek egyike lehet például maga a Fradi is, amelynek vezetői konfetti-ligának gúnyolják ezt a kupasorozatot.

Bárcsak elhozná a Konferencia-liga trófeáját a Fradi!

Klubfutballunkban több dolog tisztázódott.

Kiderült, melyik lehet az a négy csapat, amelyik a kupasorozatokban hazánkat képviselheti a jövőben. A Ferencváros és a Győr adott.

Mellettük az Újpest és a Vautas rúghat labdába.

Az Újpestnek Dárdai Pál, a Vasutasnak Bogdán Ádám lett a sportigazgatója.

Ennek a két klubnak áll rendelkezésére tehát az az agykapacitás, amely a nemzetközi sikeres szerepléshez kell.

Jelenlétük egyelőre nem látszik a csapatok gyatra teljesítményén, de szakmai hatásuk igazából a nyári átigazolások után mutatkozhat meg.

A Győr mögöttesébe nehéz belelátni, ugyanakkor mind a Fradi, mind az Újpest, mind a Vasutas esetében jelentős kereterősítésre van szükség.

Noha a Fradiról az hírlik, hogy ennek a klubnak van a legerősebb kerete, sajnos ez a teljesítményén egyáltalán nem látszik meg. Ezeknek a játékosoknak a többsége ugyanis nemzetközi mércével mérve a legjobb esetben is csak közepes. Kivéve a kapusokat: ezek mindegyike - a tartalékokat is beleértve - elsőrangú.

Mind a hátvédsorban, mind a középpályán, mind a csatársorban nagyon erős játékosok kellenek - mindhárom klubkeretben, ahhoz, hogy a nemzetközi kupákban érdemeleges eredményeket érjen el a magyar klubfutball.

Baj lehet az edzővel is.

Keane tréner ugyanis a kisvárdai blama után úgy nyilatkozott, mintha megkönnyebülne azon, hogy a Fradinak nem kell már nemzetközi kupameccseket játszania, hiszen kiesett.

Ez azt sugallja,

egyáltalán nem értette meg a magyarországi klubfutball lényegét.

Ennek értelme ugyanis egyértelműen és csak a nemzetközi kupaszereplés.

Az, hogy a Spartacus a Groupamában veri meg a Ferenvárost, nevetséges ugyan, de a futball világában nulla jelentőségű.

Az NB I egyedüli jelentősége ugyanis az, hogy lehetőséget nyit a nemzetközi kupákban való indulásra. És ezekben a kupákban meg kell érni a tavaszt, sőt elődöntőbe, döntőbe kell jutni.

Ha Keane még ezt sem értette meg, akkor el kell gondolkoznunk jövőjéről.