Labdarúgó NB II - A Vasas feljutott az NB I-be

Szerző: MTI

2026. április 26. 20:07

A Vasas 2-0-ra nyert a Videoton FC Fehérvár otthonában a labdarúgó NB II 27. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel visszajutott az élvonalba.

Az angyalföldi együttes előnye tíz pont a harmadik helyezett Kecskemét előtt, s már csak három-három mérkőzést játszik a mezőny.

A piros-kékek három NB II-es szezon után lehetnek ott újra a legjobbak között.

Merkantil Bank Liga NB II, 27. forduló:

Szentlőrinc - BVSC-Zugló 2-0 (1-0)

gól: Mascoe (32.), Czérna (61.)

Videoton FC Fehérvár-Vasas FC 0-2 (0-0)

gól: Barkóczi (76.), Pethő (87.)

Budafoki MTE - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2-0 (0-0)

gól: Jagodics (72.), Fekete (90.)

Mezőkövesd Zsóry FC-FC Ajka 1-1 (1-1)

gól: Vörös (7.), illetve Csóka (15.)

Aqvital FC Csákvár - HR-Rent Kozármisleny 0-2 (0-0)

gól: Kozics (80.), Csucsánszky (88.)

piros lap: Vajda R. (78., Kozármisleny)

Kecskeméti TE-Tiszakécskei LC 5-1 (3-1)

gól: Belényesi (5., 38.), Győrfi (26.), Beke (69.), Szabó B. (72.), illetve Gyenes (11.)

később:

Békéscsaba 1912 Előre-Karcagi SC 19.00