Labdarúgó NB II - A Vasas feljutott az NB I-be
A Vasas 2-0-ra nyert a Videoton FC Fehérvár otthonában a labdarúgó NB II 27. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel visszajutott az élvonalba.
Az angyalföldi együttes előnye tíz pont a harmadik helyezett Kecskemét előtt, s már csak három-három mérkőzést játszik a mezőny.
A piros-kékek három NB II-es szezon után lehetnek ott újra a legjobbak között.
Merkantil Bank Liga NB II, 27. forduló:
Szentlőrinc - BVSC-Zugló 2-0 (1-0)
gól: Mascoe (32.), Czérna (61.)
Videoton FC Fehérvár-Vasas FC 0-2 (0-0)
gól: Barkóczi (76.), Pethő (87.)
Budafoki MTE - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2-0 (0-0)
gól: Jagodics (72.), Fekete (90.)
Mezőkövesd Zsóry FC-FC Ajka 1-1 (1-1)
gól: Vörös (7.), illetve Csóka (15.)
Aqvital FC Csákvár - HR-Rent Kozármisleny 0-2 (0-0)
gól: Kozics (80.), Csucsánszky (88.)
piros lap: Vajda R. (78., Kozármisleny)
Kecskeméti TE-Tiszakécskei LC 5-1 (3-1)
gól: Belényesi (5., 38.), Győrfi (26.), Beke (69.), Szabó B. (72.), illetve Gyenes (11.)
később:
Békéscsaba 1912 Előre-Karcagi SC 19.00
hétfőn játsszák:
Budapest Honvéd FC-Soroksár SC 20.00