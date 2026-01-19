Magyar Péternek szabad hazudnia

Szerző: Gondola

2026. január 19. 14:42

Az indulatok felkorbácsolásának a példáját láttuk az elmúlt hetekben is, amikor Magyar Péter megtámadta Lázár Jánost azzal, hogy a miniszter Bécsben és Svájcban lakással rendelkezik és Afrikába jár vadászni - írta Facebook posztjában Fodor Gábor, az SZDSZ volt elnöke.

A volt országgyűlési képviselő emlékeztett arra is, hogy Lázár ezt cáfolta, az ügyből per lett, ahol a bíróság kimondta, hogy a kormány tagjának nincs lakása egyik helyen sem és nem jár Afrikába vadászni. Azonban közszereplő, ezért a Tisza elnöke a szólásszabadság védelme alatt tehet megalapozatlan állításokat is.

Fodor Gábor kitért arra, hogy Magyar az ítéletet úgy fordította le, hogy a bíróság neki adott igazat...