Magyar parancsnok a NATO Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály csúcsán

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 31. 15:05

Antal László vezérőrnagy személyében először van magyar parancsnoka a 2018-ban létrehozott NATO Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságnak (HQ MND-C), a parancsnoki átadás-átvételi ceremóniát pénteken tartották Székesfehérváron.

Itt még ezredesként a magyar parancsnok - honvedelem.hu

A korábban az MH Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokságot vezető Antal László beszédében hangsúlyozta elkötelezettségét a megkezdett fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel

a készenlét, az alkalmazkodóképesség, a többnemzeti kohézió

további erősítésére, de kiemelte a magyar parancsnokság jelentőségét is.

Az új parancsnok megtiszteltetésnek nevezte, hogy nem csupán egy újabb beosztást vesz át, hanem

az első magyar parancsnoka

lesz a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságnak.

Rámutatott, hogy Magyarország évtizedek óta elkötelezett, megbízható tagja a NATO-nak, és az, hogy a nagy katonai múlttal rendelkező Székesfehérváron egy magyar tábornok veszi át a posztot, azt jelzi, hogy

"a bizalom kölcsönös, a szövetség valódi,

és az együttműködés gyümölcsöző".