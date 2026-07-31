Magyar parancsnok a NATO Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály csúcsán
Antal László vezérőrnagy személyében először van magyar parancsnoka a 2018-ban létrehozott NATO Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságnak (HQ MND-C), a parancsnoki átadás-átvételi ceremóniát pénteken tartották Székesfehérváron.
Itt még ezredesként a magyar parancsnok - honvedelem.hu
A korábban az MH Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokságot vezető Antal László beszédében hangsúlyozta elkötelezettségét a megkezdett fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel
a készenlét, az alkalmazkodóképesség, a többnemzeti kohézió
további erősítésére, de kiemelte a magyar parancsnokság jelentőségét is.
Az új parancsnok megtiszteltetésnek nevezte, hogy nem csupán egy újabb beosztást vesz át, hanem
az első magyar parancsnoka
lesz a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságnak.
Rámutatott, hogy Magyarország évtizedek óta elkötelezett, megbízható tagja a NATO-nak, és az, hogy a nagy katonai múlttal rendelkező Székesfehérváron egy magyar tábornok veszi át a posztot, azt jelzi, hogy
"a bizalom kölcsönös, a szövetség valódi,
és az együttműködés gyümölcsöző".