Magyar Péter az illegális migráció elleni harc ügyének felelevenítésével akart hatást gyakorolni a Fidesz munkakongresszusára

Szerző: MTI

2026. június 13. 10:07

Az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök szombaton Budapesten rendkívüli sajtótájékoztatón.

Magyar Péter úgy fogalmazott, az Orbán-kormány sokszor, sok mindenben hazudott. Hazudott a költségvetési számok, az uniós források, az orosz-ukrán háború, a rezsicsökkentés kapcsán, és az ország társadalmi helyzetéről is.

Hozzátette, a bukott Orbán-kormány évekig

következetesen vitt egy témát és próbálta kimaxolni a politikai hasznot abból, ez az illegális migráció elleni küzdelem volt.

Felidézte, 2024. június 13. az Európai Unió Bírósága példátlan súlyos ítéletet hozott a menekültügyi szabályokkal kapcsolatos korábbi két ítélet végre nem hajtása miatt: 200 millió euróra büntette Magyarországot, illetve arra kötelezte, hogy napi egymillió eurós büntetést fizessen addig, amíg az ország nem hajtja végre a tranzitzónák kapcsán hozott ítéletet.

Magyar Péter szerint miközben az Orbán-kormány kifelé folyamatosan tagadta, hogy végre akarná hajtani az ítéletet, 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak annak végrehajtásáról.

Az ítélet egyik fontos előírása az volt, hogy létre kell hozni egy migránsbefogadó központot

- idézte fel.

Közölte, most már egymilliárd euró körül jár az az összeg, amelyet azért kell a magyar embereknek kifizetnie, mert az Orbán-kormány korábban nem tudott olyan jogszabályt alkotni, amely egyszerre tartotta volna kívül az illegális migránsokat és felelt volna meg az európai jognak.

A Fidesz hazugsága ellenére ilyen megoldás létezik, a kormány azon dolgozik, hogy ilyen szabályozást ki tudjon alakítani - hangsúlyozta.