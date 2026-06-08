Magyar Péter ezúttal nem gyűlölködött, hanem gúnyolódott

Szerző: Gondola

2026. június 8. 06:02

Magyar Péter vasárnap este írt bejegyzésben úgy fogalmazott, megígérték, hogy egyesítik a nemzetet, szerinte jó úton haladnak, hiszen csak 400 embert tudott mozgósítani a Fidesz gyűlöletpropagandája. Ráadásul úgy véli, hogy a nézelődő turistákkal együtt voltak ennyien.

A Gondola tegnap beszámolt arról, hogy szimpátiatüntetést tartottak a Magyar Péter miniszterelnök által lemondásra felszólított közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett vasárnap Budapesten, a Sándor-palotánál.

Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezetője annak a véleményének adott hangot, hogy Magyar Péter Nicolas Maduróhoz, Hugo Chavezhez és Daniel Ortegához csatlakozik, ha Európában és Magyarországon egyaránt példátlan módon valódi alkotmányozás nélkül félbe vág egy törvényes elnökséget. Azt hangoztatta,

ma nem Sulyok Tamás az, aki méltatlan a székéhez, de bárki is legyen a magyar állam feje, Magyar Péter nem parancsolhat neki.

Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője azt mondta, hogy

az új kormány tagjai "civileket fenyegetnek", "üldözik a közigazgatásban a másképp gondolkodókat".

Szerinte "Kádárt, Aprót és Dögeit ma Magyarnak, Tarrnak és Ruffnak hívják", de most sem lesz az övék a végső szó. "Nekünk, az éppen kisebbségbe szorult millióknak is van szavunk, jogunk és becsületünk" - közölte.

A kormányfő a posztban újra felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt a lemondásra. Emlékezetes, pénteken a miniszterelnök egy erkélyről hergelte a migrációs paktum ellen tüntetőket.