Marine Le Pen: Orbán Viktor nagyon bátor!

Szerző: NKT

2026. április 10. 16:04

"Nagyon bátor Orbán Viktor részéről, amit tesz! A béke az egyetlen megoldás, amely meg tudja állítani az emberi mészárlást, amit ez a háború jelent.

Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, és a magyar miniszterelnök azon kevés európai vezetők közé tartozik, akik nemet mernek mondani"

– nyilatkozta Marine Le Pen francia elnökjelölt, a Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője a Konnektivitás Magazinnak.

A politikus szerint "a konnektivitás az egyetlen ésszerű magatartás, mert

egy patriótának az elsődleges dolga, hogy megvédje saját országának érdekeit.

Aki ezt elfelejti, a saját népét tagadja meg".

A cikk elérhetősége: https://konnektivitasbaratai.hu/magazin/bejegyzes/marine-le-pen-orban-viktor-nagyon-bator

Kiadó: Konnektivitás Barátai Alapítvány

